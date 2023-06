El nuevo alcalde de Murcia intervino en dos ocasiones, una vez para defender su candidatura y la otra para celebrar su investidura. Como es habitual en él imprimió a la pausada cadencia de sus palabras una notable carga poética y filosófica, plagada de citas, desde Fernando Pessoa a Adolfo Suárez. Más allá de planes concretos y objetivos políticos, en los que no se detuvo demasiado tiempo, Ballesta prefirió trasladar a los presentes dos ideas fundamentales. Por un lado hizo un llamamiento a abandonar el «complejo de inferioridad» y el «fatalismo histórico» que sobrevuela en el ánimo de algunos murcianos, a los que pidió afrontar el futuro «con coraje y valentía». Por otro lado, puso mucho empeño en explicar la importancia de que la política recupere su dignidad. En este sentido, recordó que «son muchas las expectativas que han depositado en nosotros los murcianos y todos ganaremos en credibilidad si somos capaces de atenderlas». Por ello apostó por «darse la mano y no la espalda, porque creo que los acuerdos son los que transforman la sociedad y la hacen avanzar».

El primer edil de Murcia sostiene que ha llegado el momento de anteponer los intereses colectivos a los personales y de situar al bien común «por encima de cualquier interés particular». También destacó que trabajará para construir una ciudad «abierta, plural, cosmopolita, vertebrada territorialmente, cohesionada socialmente, con planes municipales compartidos, bien reflexionados y mejor ejecutados» y apostó por «un proyecto de ciudad que dinamice los sectores sociales y económicos y ponga en valor al capital humano local». Esa Murcia con la que sueña Ballesta está llena de oportunidades, es «alegre y vibrante» y un lugar «donde nuestros hijos y nietos pueden desarrollarse».

Fueron varias las ocasiones en las que al nuevo regidor se le quebró la voz por la emoción, mientras repasaba algunos de sus compromisos para con los murcianos. Otro momento emotivo fue cuando se dirigió a los veteranos exconcejales populares Eduardo Martínez-Oliva y Felipe Coello para agradecer su impresionante hoja de servicios con el Partido Popular. «He aprendido mucho de vosotros», les dijo evitando mirarles a los ojos para no volver a emocionarse. A su equipo de 14 concejales, con una sonrisa cómplice, les advirtió lo que espera de ellos: La máxima entrega y dedicación «desde el alba, hasta la madrugada; de lunes a domingo, los 365 días del año, porque la misión encomendada merece la pena».

La violencia de género se cuela en el Pleno

La polémica que se ha generado en la Comunidad Valenciana a cuenta del pacto entre PP y Vox que incluye como promesa luchar contra la ‘violencia intrafamiliar’ en lugar de ‘violencia de género’, se coló ayer en el Consistorio murciano, durante el acto de investidura de José Ballesta.

El presidente de la Comunidad en funciones, Fernando López Miras, señaló que él solo puede responder por lo que firma, «y lo que digo es que la violencia de género sí que existe, que es una lacra y que entre todos tenemos que desterrar a los maltratadores de nuestra Región, de nuestro país, y del mundo; tenemos que perseguir a aquellos que maltratan, agreden y, por supuesto, a los que terminan con la vida de sus parejas, de las mujeres».

Por su parte, el líder de Vox en Murcia, Luis Gestoso, al ser preguntado por una periodista por las declaraciones del número 2 de Vox en Valencia, que sostiene que «la violencia de género no existe», señaló que «no voy a entrar en si la violencia machista, como término ideológico, existe o no, existen personas que agreden a mujeres, a las personas mayores, a niños, eso es indiscutible que existe, pero lo que no voy a comprar es lo que lleva implícito esta clase de preguntas».

Afluencia masiva

En el Consistorio murciano no cabía ayer ni un alfiler. Los populares cursaron cerca de 600 invitaciones y tuvieron que habilitar varias salas municipales para acomodar a todos aquellos que quisieron arropar a Ballesta en su puesta de largo como alcalde de Murcia. En estos espacios se habilitaron varias pantallas para poder seguir el desarrollo de la sesión constitutiva. Los populares se marcaron como objetivo, y consiguieron, la toma de posesión más multitudinaria de la historia del municipio.