El alcalde pedáneo en funciones de Puente Tocinos, el socialista Enrique Carrillo, ha anunciado este miércoles que no continuará en esta Junta Municipal durante la próxima legislatura. Al igual que en la mayoría de barrios y pedanías, salvo La Raya y Cañadas de San Pedro, el PSOE ha cosechado un mal resultado en esa pedanía en las últimas elecciones municipales. De obtener cuatro vocales en 2019 ha pasado a tener tres, frente a los 4 del PP y y los dos Vox. Carrillo presidió la Junta Municipal de 2015 a 2019, y también durante los últimos dos años de legislatura tras la moción de censura y gracias al cambio de criterio del vocal de Ciudadanos en esa plaza.

Tras la constitución de la nueva Corporación el próximo 17 de junio, la vocal popular Marta Cano se perfila como la próxima alcaldesa pedánea en esta pedanía murciana. Cano fue la presidenta de la Junta hasta que tuvo lugar la moción de censura en marzo de 2021.

Enrique Carrillo, que es responsable de actividades en el CEIP Federico de Arce, anunció su despedida a través de un texto publicado en sus redes sociales en el que da las gracias "a todas las personas que durante estos años han estado a mi lado apoyándome, es a ellos a quien me debo, a nadie más". Recuerda el pedáneo que "son muchos los años de dedicación a mi pueblo, tanto en el gobierno como en la oposición" y que ha sido el candidato del PSOE en varias citas electorales "y he estado casi 15 años en la Junta Municipal de Puente Tocinos".

Carrillo, que evitó en todo momento vincular su decisión a los resultados electorales, señala que fue el pasado jueves cuando anunció que dejaría el cargo de vocal a sus compañeros en la Junta. "He tomado esta decisión tras días de reflexión y de entender que he dado todo lo mejor de mí a este pueblo, he trabajado de forma incansable para hacer un mejor Puente Tocinos", señala en su carta de despedida. En ella, destaca que ha llegado el momento de "centrarme en mí, en los míos, en mi familia, en quienes han padecido mi ausencia durante horas y días, y siempre han estado ahí".