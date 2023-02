El contrato de urgencia para colocar las sillas para las procesiones de esta próxima Semana Santa en la ciudad de Murcia sigue su procedimiento y ayer concluyó el plazo para presentar ofertas.

En esta ocasión han sido dos las compañías que se han interesado por la adjudicación del Consistorio murciano, una de ellas OCO Negro, ligada a la anterior adjudicataria de este servicio, Romian Producciones.

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, decidió hace unas semanas quitar las competencias al vicealcalde Mario Gómez, para convocar un procedimiento de urgencia al considerar que la contratación que se estaba llevando a cabo (y que sigue abierta) no iba a ser adjudicada a tiempo para garantizar el servicio.

Mario Gómez se habría negado a convocar el procedimiento de urgencia al dudar sobre la idoneidad de éste mientras que el otro sigue abierto, de ahí que Serrano tomara las riendas y designara al concejal de Empleo y Comercio, Juan Vicente Larrosa, para liderar el nuevo procedimiento de urgencia.

Los técnicos municipales abrieron ayer las propuestas del sobre C (canon) durante la Mesa de Contratación de Urgencia que presidió el edil Juan Vicente Larrosa, un proceso al que se han presentado dos empresas: OCO Negro y otra segunda cuyo nombre no ha dado a conocer el Ayuntamiento, aunque aseguran que no se trata de Sillas Gil.

Mañana miércoles hay prevista una nueva reunión de la Mesa en la que se valorarán las ofertas económicas, técnicas y si existe temeridad. «Pero aún nos queda algo más de una semana para resolverlo, pese a la celeridad de tratarse de un procedimiento de urgencia», afirma Larrosa.

Por ello, el edil de Empleo y Comercio insiste en la necesidad de haber llevado a cabo esta contratación de urgencia, «ya que de haber seguido con la ordinaria que hay abierta, a dos días de la primera procesión, la de Viernes de Dolores, no sabríamos si habría sillas, con el riesgo de que quedara desierta y no se diera el servicio». En este caso, apunta que «los tiempos iban muy justos».

Sobre el futuro de la contratación ordinaria que se mantiene, Larrosa explica que «sigue en marcha y la empresa a la que se le adjudique el contrato prestará el servicio en siguientes fiestas, ya que es para dos años».

El gerente de OCO Negro, Antonio Jiménez, es el mismo que el de Romian, empresa a la que se abrió un expediente por los últimos incidentes con los desfiles de Semana Santa, el Entierro de la Sardina y Cabalgata de Reyes. Jiménez indicaba ayer a esta Redacción que «el Ayuntamiento nos ha invitado a presentarnos, pero vemos extraño que se abra un proceso de urgencia con otro sin cerrar». Al tiempo que defiende su profesionalidad, recuerda que tienen 25 años de experiencia y en la Región trabajan en los carnaval de Águilas y la Semana Santa de Cartagena.