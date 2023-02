La contratación de las sillas y tribunas para las próximas festividades del municipio, Semana Santa y Fiestas de Primavera, ha suscitado muchas dudas legales, entre miembros del propio equipo de Gobierno y en una de las empresas afectadas en el proceso. Cabe recordar que en este momento el Ayuntamiento mantiene dos procesos abiertos con el mismo objeto. Uno es el ordinario y ante el cual solo se ha presentado una empresa que cumple con las condiciones de contratación: Oco Negro, una empresa vinculada a Romian Producciones, la anterior adjudicataria, que ha sido expedientada por el Ayuntamiento por los problemas que surgieron el año pasado. Ante esta situación, el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, decidió abrir un nuevo procedimiento de urgencia con una sustancial rebaja del canon para atraer a más empresas, ya que la única empresa en el otro proceso le «generaba dudas». Este nuevo proceso de contratación se hará a través de un negociado sin publicidad y ya está en marcha; el lunes acaba el plazo para la presentación de ofertas.

Cabe recordar que el edil de Contratación, Mario Gómez, renunció a sus competencias en este asunto por considerar que podría desembocar en un posible delito de prevaricación.

El gerente de Romian Producciones y de Oco Negro, Antonio Jiménez, no entiende por qué el Ayuntamiento ha abierto un nuevo proceso urgente y ha advertido que ha puesto en manos de sus abogados la nueva ordenación de los procedimientos de contratación para la licitación y ejecución del servicio. «Imagino que si lo han hecho es porque jurídicamente lo pueden hacer, pero tenemos muchas dudas», sostiene Jiménez, que recuerda que su empresa todavía no está vetada por el Ayuntamiento, ya que no hay una resolución firme al respecto.

«Nadie va a tirar por la borda la imagen y la profesionalidad de mi empresa», advierte Antonio Jiménez

Antonio Jiménez destaca que ya durante el primer proceso de contratación se dieron algunas circunstancias llamativas. Recuerda que a petición de otra empresa del sector, Sillas Gil, se amplió el plazo de admisión de ofertas un día más. Esta empresa finalmente no se presentó pese a la ampliación, «y ahora sacan otro concurso aminorando una barbaridad el precio del canon, ¿qué hay detrás de todo esto?», se pregunta Jiménez, que no está dispuesto a que nadie tire por la borda la imagen de su empresa, que pronto cumplirá su 25 aniversario y que trabaja en algunos de los municipios más importantes del país. De hecho, según ha revelado el propio Jiménez, Romian Producciones se encargará de colocar las gradas en el Carnaval de Águilas y en la Semana Santa de Cartagena, por encargo de la Junta de Cofradías, que asumió la gestión directa «ante las deficiencias de la anterior adjudicataria municipal», informaron en su día fuentes del Ayuntamiento de Cartagena. Jiménez destaca que esa adjudicataria era precisamente Sillas Gil, la misma empresa que solicitó en Murcia la ampliación del plazo para presentar ofertas y una de las que probablemente opte a adjudicarse el servicio en Murcia a través del procedimiento de urgencia.

El gerente de Romian reivindica que su empresa, tras solucionar los problemas que se generó con la web en 2022, ha trabajado de manera impecable. En la Cabalgata de Reyes Magos, «de 17.200 sillas vendimos el 80% online, y tan solo hemos tenido a 10 personas que nos reclaman las sillas a través del Ayuntamiento de Murcia». También recuerda que en este evento el único percance que se produjo fue debido a un robo de sillas ajeno al trabajo de su empresa, tal y como constató la Policía Local.

El recorrido del Entierro de la Sardina no cambiará

El Ayuntamiento de Murcia ha asegurado que el recorrido del Entierro de la Sardina y la ubicación del catafalco no va a variar este año como consecuencia de las obras del plan de movilidad. Así lo confirmaron en el último Pleno, el concejal de Cultura, Pedro García Rex, y el de Comercio, Juan Vicente Larrosa, con motivo de una moción presentada por el Grupo Vox, en la que se exigía el mantenimiento del itinerario tradicional a través de la Gran Vía Escultor Francisco Salzillo así como que se mantenga la ubicación de la quema en Martínez Tornel. Vox se hacía así eco de la preocupación de algunos grupos sardineros, que temen que el Gobierno de José Antonio Serrano imponga cambios, tal y como hizo en la Cabalgata de Reyes Magos.