El plan de movilidad que está ejecutando el Ayuntamiento sigue dando que hablar y no precisamente para bien. En esta ocasión, el ensanche de las aceras en Ronda de Levante ha despertado la indignación de los vecinos de la zona, que han podido comprobar cómo la lluvia caída en Murcia en los últimos días ha generado grandes charcos sobre los nuevos tramos. Algunos vecinos de la zona no dudan en culpar al Ayuntamiento por las prisas por sacar adelante el plan de movilidad antes del límite marcado por Europa. Estos vecinos no entienden cómo algo tan básico como el desnivel hacia el alcantarillado no se ha tenido en cuenta para evitar que se formen balsas de agua cada vez que llueve.

A través de redes sociales y grupos de Whatsapp se está compartiendo un vídeo con esta incidencia. La plataforma contraria a los planes municipales de movilidad ‘Cierran mi barrio’ fue una de las cuentas en Twitter que compartió las imágenes. «La Murcia del futuro de José Antonio Serrano es una chapuza tras otra», sostiene este colectivo con motivo de la ampliación de aceras en Ronda de Levante. «Tras cuatro gotas, las aceras se han encharcado y no desaguan, la primera en la frente», indican. Desde el Ayuntamiento de Murcia explican que este tramo de acera se encuentra en la actualidad en ejecución. «Se ha comunicado a la empresa contratista la necesidad de subsanar la incidencia lo antes posible», aseguran estas fuentes municipales.