Las lluvias torrenciales durante la madrugada del pasado lunes obligó al Ayuntamiento de Murcia a retrasar las diferentes comisiones previas al Pleno celebrado hoy, como la de Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales. Pese a todo, el equipo de Gobierno ha llevado al Pleno de hoy un expediente urgente que debió haber pasado antes por la Comisión de Hacienda, y que fue aprobado en Junta de Gobierno el pasado mes de agosto. Se trata, según ha explicado hoy el edil de Hacienda, Enrique Lorca, de un acuerdo de mediación con la empresa MuyBici, la empresa que gestiona las bancadas de bicis que hay repartidas por todo el municipio de Murcia y que ha mantenido un largo conflicto económico con el Consistorio, sobre todo por el apartado publicitario del contrato.

Según el concejal de Hacienda, Enrique Lorca, en declaraciones previas a la sesión plenaria, “aquí ha habido problemas desde la firma del contrato, se les dijo que iban a tener una serie de tótems publicitarios, su mayor fuente de ingresos, 222 postes a los que se les iba a dar uso”, explicó el edil, que añadió que “a día de hoy no los tienen, no los están gestionando (por razones que no explicó el concejal) por lo que la empresa pidió en 2018 que se resolviese el contrato; el falló de diferentes juzgados fue en contra de la extinción del contrato pero abrió la posibilidad a un reequilibrio económico”.

En mayo del año 2021, la empresa presentó ante el juez otra demanda para que se reequilibrase económicamente el contrato por valor de 1,5 millones de euros, para compensar la pérdida de ingresos publicitarios, que tendría que abonar el Ayuntamiento de Murcia si se fallara a favor de la empresa, algo muy probable, según ha admitido Lorca.

Para tratar este asunto, Ayuntamiento y MuyBici abrieron un proceso de mediación, “y en ese proceso se ha llegado a un acuerdo con la empresa por el que se le abonará 640.000 euros, repartidos en tres años, 300.000 este año y 170.000 en los años 2023 y 2024”, indicó el edil. “Traemos este expediente al Pleno porque vamos a hacer uso del fondo de contingencia para para esos 300.000 euros, que deberían estar abonados antes del 15 de noviembre”.

Este acuerdo no solo contempla el reequilibro económico, destacó Enrique Lorca. “Implica la reposición de las bancadas de bicicletas y también la adecuación de esa infraestructura y la actualización del software informático; no solo llegamos a un acuerdo y nos ahorramos tener que pagar 1,5 millones de euros (teníamos muchas posibilidades de perder el fallo), sino que conseguimos que se reestablezca ahora un servicio esencial en un momento en el que estamos apostando por los carriles bici y otras alternativas sostenibles de movilidad”.