La decisión del equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos de no usar el dinero procedente de las promotoras de los convenios fallidos de la zona norte ha retrasado o paralizado un buen número de proyectos en el municipio; muchos de ellos estaban incluidos en el Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías, que dejó elaborado el exalcalde popular José Ballesta. La decisión del Gobierno de José Antonio Serrano venía a acatar una sentencia del TSJ de marzo de 2016, por la que se advertía al Consistorio que los fondos aportados por las constructoras no podían utilizarse para ningún otro fin que no fuera el de los sistemas de patrimonio de suelo público y la dotación de sistemas generales de infraestructuras y equipamientos en las zonas urbanizadas. Este fallo fue ratificado por el Supremo en diciembre de 2017.

Entre las iniciativas afectadas por esta circunstancia se encuentran los nuevos centros municipales de Puente Tocinos, Los Dolores, La Alberca, Santiago El Mayor, y la ampliación y reforma de los centros municipales de Era Alta, Rincón de Beniscornia, Barqueros y Santo Ángel. También la Biblioteca de El Palmar, el recinto ferial de Corvera, un nuevo puente en La Albatalía y la urbanización del entorno del colegio de San Ginés se encuentran a la espera de ejecución desde hace años. En la misma situación se encuentra la construcción del campo de fútbol de Santiago y Zaraiche, nuevas pistas deportivas en Algezares y la implantación de la cubierta de la pista del colegio de La Arboleja. Para el Grupo Popular, el equipo de Gobierno "se ha dedicado a poner obstáculos, bloquear y paralizar proyectos de más de medio millón de euros esenciales para el crecimiento de las pedanías que dejó planteados el equipo de Ballesta". El concejal popular, Marco Antonio Fernández, sostiene que la sentencia del TSJ no dice que no se pueda utilizar un dinero que está en la caja única; "otra cuestión es si habrá que devolverlo en algún momento, pero lo que no puede hacer el Ayuntamiento es guardar ese dinero por si acaso en un futuro, dentro de 10 o 15 años, hay que devolverlo, mientras tanto sería un dinero que está en caja devaluándose, pero si lo inviertes generas un beneficio en la ciudadanía". Según el edil popular, si estas obras no se han llevado a cabo es por una decisión política. "El bloqueo de los proyectos estratégicos del Plan de Pedanías del PP y los recortes de los socialistas ha provocado que no se haya realizado ninguna obra relevante en pedanías durante los 18 meses de gobierno del alcalde Serrano", lamentó. No lo ve así el vicealcalde y concejal de Fomento Mario Gómez. Sobre los proyectos en pedanías que el PP denuncia que están paralizados, Gómez afirma que estaban financiados "con dinero de los planes urbanísticos e Intervención ya dijo que ese dinero no se puede utilizar para eso, es decir, con las partidas presupuestarias que estaban asignadas por el PP es imposible hacerlos". Por ello, indica el vicealcalde, "lo que hemos hecho es dotarlos de dinero de inversión con el que sí se pueda ejecutar, pero el dinero de los convenios urbanísticos no se puede utilizar para otra cosa que no sea las instalaciones estructurales de esas zonas urbanísticas".