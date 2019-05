Las prostitutas claman en Murcia que "trabajo sexual es trabajo"

Algunas ocultaban su rostro con una máscara, debido al estigma que aún pesa sobre la labor que desempeñan: la prostitución. Al grito de "trabajo sexual es trabajo", un grupo de personas se concentraba hoy en La Glorieta de Murcia, frente al Ayuntamiento capitalino, para reivindicar que no están haciendo daño a la sociedad con lo que hacen, libre y voluntariamente. Que la prostitución elegida no tiene nada que ver con la trata. Y que no quieren que se les criminalice un multe por su trabajo.

El Consistorio de Murcia tiene en vigor, desde el año 2013, la ordenanza para luchar contra la prostitución en el municipio. Esta norma pretendía castigar y multar tanto a quier ejercía como tal como a quienes requerían sus servicios. En 2016, la concejala de Derechos Sociales, Conchita Ruiz, señaló que su equipo de Gobierno estaba a la espera de tener un informe completo sobre los resultados de la ordenanza, así como que "no tendremos ningún inconveniente en revisarla y, cambiarla, si vemos que no ha tenido el efecto deseado de combatir la prostitución".

El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) y la plataforma No + Represión respaldaron la concentración, al mediodía. Esta tarde, en la Filmoteca Regional de Murcia, se proyecta el documental Tránsitos, putas en primera persona, un filme de Linda Porn.

CATS apunta que sólo entre 2013 y 2016 se han puesto 144 multas a prostitutas y 54 sanciones a clientes.

El perfil habitual de las trabajadoras sexuales en la Región es, en su mayoría, mujeres con cargas familiares y principalmente inmigrantes, que ejercen en pisos y clubes, siendo la nacionalidad española la tercera más común por detrás de Rumanía y Colombia.