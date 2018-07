Asaltan el colegio de Vistabella en Murcia e intentan robar tres ordenadores

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres que presuntamente asaltaron de noche un colegio en Murcia e intentaron llevarse aparatos informáticos del centro, informó este Cuerpo.

Ocurría en la noche del martes al miércoles pasados, en el colegio público Vistabella, ubicado en la calle Capitán Balaca de la capital murciana. Fueron los vecinos los que alertaron al 091 de que había gente sospechosa en el patio del centro escolar.

Al lugar se desplazaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que sorprendieron en el lugar a un joven de 23 años y a un hombre de 42. Además, en el patio del colegio había cajas en las que los policías hallaron tres ordenadores y una impresora pertenecientes al centro, señalaron las mismas fuentes.

Los detenidos aseguraron que no tenían nada que ver con el robo. Afirmaron incluso que entre ellos no se conocen. El sospechoso más joven admitió que él solía entrar en el colegio de noche, aunque en absoluto para cometer delitos. Destaca que se encontró las cajas y que por eso estaba mirándolas, pero que él no robó.

La investigación está abierta. Ahora los expertos de la Policía se encuentran recabando pruebas en el lugar para tratar de esclarecer la supuesta participación de los sospechosos en el asalto.

Hace unos meses, los ladrones aprovechaban el puente del Día del Trabajador para asaltar la Escuela Superior de Diseño de Murcia. Pedro Muñoz, jefe de estudios del centro, explicó entonces que «se han llevado varios ordenadores de dos aulas, así como proyectores y cámaras de fotos y vídeo».

Ahora, con la llegada del verano, cuando los colegios están cerrados y muchas viviendas de la ciudad permanecen vacías (porque la gente se ha ido a la playa), los amigos de lo ajeno hacen su agosto. Y esto en el marco de un panorama que, según los sindicatos policiales, no es precisamente óptimo. El portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en la comunidad murciana, Javier Monje, calcula que «en la Región faltan 300 policías nacionales, de acuerdo al Catálogo de Puestos de Trabajo que tiene establecido». Un catálogo que, según asegura, no está actualizado, por lo que en realidad faltarían más policías.