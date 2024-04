Lorca sale a la calle en defensa de su patrimonio

Pocas veces antes se había visto en Lorca una manifestación en defensa del patrimonio cultural e histórico de la zona, pero la demolición de las escaleras de la fachada principal de la antigua Colegiata de San Patricio suponía la gota que colmaba el vaso de la paciencia de los defensores del patrimonio local. Convocada por la asociación 'Lorca por su Patrimonio Cultural', decenas de vecinos se daban cita a las puertas del templo para protestar por la “sistemática destrucción del patrimonio de Lorca”.

Cristina Gómez, presidenta de 'Lorca por su Patrimonio' se mostraba contundente: "solicitamos la restitución de la escalera, sin importar que sea funcional o no, ya que los planos que constan en los archivos las contemplan. Tienen una función simbólica y no se pueden eliminar así como así". Del mismo modo, Gómez recordaba que la obra había sido denunciada ante las autoridades autonómicas competentes, aunque aún no ha habido respuesta. "Se está maltratando sistemáticamente el patrimonio de nuestra ciudad, es el recurso más importante que tiene Lorca y debemos cuidarlo", finalizaba la líder de la asociación convocante.

Concentración frente a la puerta principal de San Patricio. / Daniel Navarro

A nivel político, esta actuación sobre uno de los monumentos más importantes de la Ciudad del Sol también generaba reacciones contrarias. Diego José Mateos, portavoz del Partido Socialista, la calificaba de "nefasta", y anunciaba la celebración de una comisión de investigación convocada junto a Pedro Sosa, concejal del otro partido de la oposición: la coalición de izquierdas conformada por Izquierda Unida, Alianza Verde y Podemos.

No obstante, el Ayuntamiento afirma que las obras contaban con todos los permisos necesarios. Preguntada al respecto de las declaraciones de Mateos, Rosa Medina, concejala de Fomento y Desarrollo Local del Ayuntamiento señalaba que "las afirmaciones que se están haciendo están muy alejadas de la realidad, así que acudiremos a la comisión y dejaremos claro todo lo sucedido". Asimismo, la edil explicaba la Comunidad Autónoma aprobó la intervención al ser una estructura independiente del edificio original.