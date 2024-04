Lorca se convertirá en la capital regional de los videojuegos a mediados de mayo

El Espacio Joven 'La Estación' se llenará los próximos días 10 y 11 de mayo de apasionados de los videojuegos en la primera 'Game Party' organizada por el Ayuntamiento de Lorca. Según explicaba Antonio David Sánchez, edil de Talento Joven, se ha elaborado un amplio programa "para atraer a cientos de jóvenes a la ciudad". De esta forma, los participantes tendrán la oportunidad de disfrutar de competiciones, experiencias de realidad virtual, simuladores de conducción y una gran selección de videojuegos populares como FC EA24, Fortnite, Just Dance, Clash Royale, Rocket League, Brawl Stars y Roblox, entre otros.

Sánchez charla con uno de los organizadores. / L.O.

En este sentido, cabe señalar que esta jornada de competición de videojuegos también contará con diversas zonas habilitadas para los gamers, incluyendo la Zona Gaming, Zona Mobile, Zona de Simuladores y Zona de Realidad Virtual. Además, la organización proporcionará tecnología de última generación, como televisores QLED 4K, consolas PS5 y Xbox Serie X. El horario de actos comprenderá desde las cinco de la tarde hasta las once de la noche el viernes, y desde las once de la mañana hasta las once de la noche el sábado. La participación será gratuita, y las inscripciones para los torneos se realizarán a través de la web www.logrodesbloqueado.com, donde se encontrará toda la información, las bases de las competiciones y las normas de este evento tecnológico.