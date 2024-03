La iglesia de San Juan de Lorca será para el Foro Casco Histórico tras su restauración

El pasado domingo, día de San Patricio, deparó una gran sorpresa para los componentes del Foro Casco Histórico de Lorca. Y es que durante la ceremonia de entrega de los premios que la entidad viene otorgando desde hace 3 años, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, anunció sin previo aviso la próxima firma de un convenio con el Foro mediante el cual se formalizaría la cesión de la iglesia de San Juan a la entidad.

Dicha iglesia, la única de los Barrios Altos que queda por poner en valor tras los terremotos con la excepción de la ermita de San Clemente –situada en el interior del Castillo– será restaurada en los próximos meses por el Ministerio de Fomento, que ha destinado una partida de 2,5 millones de euros a tal efecto. Preguntado al respecto de este anuncio, Gil Jódar confirmaba a LA OPINIÓN su intención de ceder el espacio al Foro Casco Histórico: "la voluntad de este equipo de Gobierno es iniciar los trámites legales que permitirán en su día ceder el uso de San Juan al Foro una vez que esté restaurada y acondicionada". "Aquí podrán desarrollar sus actividades y un proyecto, bajo mi punto de vista espectacular, en el que estamos trabajando codo con codo para darle contenido a San Juan, pero que se desgranará en los próximos meses", abundaba el regidor.

Acto de entrega de los premios del Foro Casco Histórico de este año. / L.O.

Del mismo modo, Gil Jódar señalaba que la iniciativa partía del mismo Foro Casco Histórico: "hace unos meses me plantearon la posibilidad, y yo siempre he sido partidario de ceder estos espacios a entidades que les den vida": En este sentido recordaba la cesión en su momento de la antigua iglesia de Santa María a la Federación San Clemente: "si no hubiera tomado en su día esta decisión hoy día estaría cerrada".

Relevante a nivel nacional

Tras el anuncio realizado por el alcalde, el presidente del Foro Casco Histórico, Jesús López, se mostraba contento y satisfecho. En declaraciones a esta Redacción, el líder de la entidad no podía ocultar su sorpresa ante las palabras de Fulgencio Gil: "pensábamos que se iba a demorar mucho más, pero la cesión podría concretarse en las próximas semanas independientemente del proceso de restauración al que hay que someter a la iglesia", indicaba.

Vista general de la iglesia San Juan. / Daniel Navarro

En cuanto al proyecto en sí, López Molina no daba detalles: "llevamos trabajando en él mucho tiempo, con mucha gente implicada y se presentará una vez se formalice la cesión". No obstante, sí que adelantaba que "se trata de un plan muy serio, bonito e importante para Lorca, la Región e incluso España a nivel cultural". Del mismo modo, con respecto al edificio en sí, el presidente del Foro destacaba que a nivel interior "es la iglesia del Casco Histórico que más valor tiene, y su estado actual no representa ningún impedimento para devolverlo a como era originalmente", finalizaba.

San Pedro también en marcha

Al contrario que Santa María y que en un futuro San Juan, la iglesia de San Pedro, restaurada tras los terremotos, sí que se encuentra cerrada. A este respecto Gil Jódar señalaba que en los próximos meses será cedida a la Fundación 'Iniciativas el Gigante' para que "desarrollen de ámbito sociocultural con la población del barrio". "Es la mejor manera de que estos edificios funcionen", finalizaba. En este sentido, cabe recordar que el templo fue restaurado en el año 2018 por el Ayuntamiento gracias a una subvención autonómica de 600.000 euros.