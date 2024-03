Fomento recapacita y realizará el arreglo de la carretera de Benizar

La consejería de Fomento recapacita con respecto al arreglo de la carretera de Benizar, completando con Otos y Mazuza, y plantea un proyecto para arreglar los 13 kilómetros, además del compromiso de pactar con Castilla la Mancha el acuerdo de los 3 kilómetros restantes, que pertenecen a dicha comunidad.

Vecinos de Benizar, durante una protestas / La Opinión

Tras una primera reunión la semana pasada, donde los vecinos conocían que no existía partida presupuestaria y que únicamente se podría realizar un riego asfáltico en la zona. Han mantenido una segunda reunión, en esta ocasión con el consejero Pancorbo quien se ha mostrado solidario con su propuesta poniendo de manifiesto el necesario arregla de la calzada, asimismo les ha informado que se realizará un arreglo completo del vial. La presidenta de la asociación de vecinos de Benizar, Ana Rosa Moreno, explicaba que «desde la consejería han recapacitado tras su primera determinación y explicarnos que no había consignación presupuestaria para realizar la obra», en este sentido destacó «la respuesta social y mediática que tuvo la decisión». Moreno destacó «la buena comunicación con el consejero, que reconoció que después de tantos años un riego asfáltico no era suficiente para arreglar la carretera». Por último, subrayó que «la propuesta es realizar el arreglo por tramos y que intentarán llegar hasta Otos y Mazuza».

En esta nueva propuesta faltaría un tramo de tres kilómetros, que pertenece a la comunidad de Castilla la Macha, sobre este asunto la presidenta de la Asociación de Vecinos explicó que «por eso ese tramo sigue liado en el proceso burocrático, y tendrán que ser las administraciones quienes se pongan de acuerdo». También incidió en los convenios en otras áreas, como sucede con Sanidad donde existen acuerdos para la atención de pacientes de otras comunidades en hospitales de la Región de Murcia.

Los vecinos llevan más de 20 años reclamando el arreglo de la carretera.

Negarse a votar

En señal de protesta los vecinos llegaron a no votar en los dos comicios que se celebraron en el año 2019, se sienten olvidados por las administraciones. Cada necesidad que ha tenido la pedanía ha tenido que luchar y reivindicar hasta que darse sin voz. La falta de médico, de una ambulancia, el intento de cierre del consultorio, pero su gran batalla siempre ha sido el arreglo de carretera. Se trata de un tramo de unos 16 kilómetros, con la particularidad que 3 de ellos pertenecen a la Comunidad de Castilla la Mancha.

Martínez-Carrasco: “Nos jugamos el futuro de nuestra Región si no afrontamos con decisión los problemas de la despoblación y el reto demográfico”

Se ha constituido en la Asamblea la Comisión de Estudio sobre Despoblación y Reto Demográfico, propuesta por el PP, de la que el diputado Jesús Cano ha sido elegido secretario

“La lucha contra la pérdida de población pasa necesariamente por articular medidas de apoyo a la familia, la natalidad y la conciliación”, ha subrayado Martínez-Carrasco.

El diputado regional del Partido Popular Víctor Martínez-Carrasco ha asegurado que “nos jugamos el futuro de nuestra Región si no afrontamos con decisión los problemas de la despoblación y el reto demográfico”.

Son sus declaraciones con motivo de la constitución en la Asamblea Regional de la Comisión Especial de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Región de Murcia, propuesta por el Partido Popular y aprobada en sesión plenaria, y de la que el diputado del PP Jesús Cano ha sido elegido secretario.

Martínez-Carrasco ha remarcado “el importante papel que desempeñamos los legisladores de esta Cámara ante un reto que, siendo fundamentalmente una cuestión de Estado, también debemos abordar desde una perspectiva autonómica”.

No solo voluntad de consenso, sino también valentía” para “contribuir entre todos a aportar soluciones de calado a estos dos graves problemas Víctor Martínez-Carrasco — Diputa en la asamblea

En ese sentido, ha pedido a los demás grupos parlamentarios “no solo voluntad de consenso, sino también valentía” para “contribuir entre todos a aportar soluciones de calado a estos dos graves problemas” porque “ya es hora de que pasemos de los discursos más o menos grandilocuentes a los hechos concretos”.

Al hilo, Martínez-Carrasco ha subrayado que “la lucha contra la pérdida de población pasa necesariamente por articular medidas de apoyo a la familia, la natalidad y la conciliación”, además de “leyes que ayuden a vivir en el mundo rural a quien decida hacerlo, y que ayuden y acompañen a tener hijos a quien libremente decida tenerlos”.

También ha hecho mención el diputado regional de la necesidad de implantar iniciativas “que ayuden a fijar población en el medio rural” por medio de “incentivos fiscales que ayuden a generar oportunidades laborales en actividades que no tienen por qué limitarse solo al sector agropecuario”, ya que el ámbito rural “puede presentar también más posibilidades en otros sectores económicos, como el turístico o el de servicios”.

“Con esta nueva Comisión, contamos en la Región con un valioso instrumento para lograr nuestro objetivo común de convertir al medio rural en un lugar atractivo para nacer, vivir y trabajar: no desaprovechemos esta oportunidad”, ha concluido Martínez-Carrasco.