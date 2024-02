Los vecinos de Benizar se quedan sin la carretera prometida tras veinte años de espera

Hartazón, desidia, desolación y sobre todo engaño son algunos de los adjetivos que usan los vecinos de la pedanía moratallera de Benizar para describir la situación que viven con el arreglo de su carretera. Veinte años después, ya no son largas, sino que directamente han recibido un no por respuesta a sus demandas. Los presupuestos de 2023 contemplaban una partida de 100.000 euros para acometer el arreglo de carretera, viendo que pasaban los meses y las obras no salían a licitación, solicitaron una reunión en la dirección general de Carreteras. Cuál ha sido su sorpresa cuando le han comunicado que no hay previsión para realizar el arreglo del vial. Según ha explicado la presidenta de la asociación de vecinos, Ana Rosa Moreno, «nos han dicho que nunca han tenido intención de hacer nada, que no hay dinero para hacer la obra», en este sentido Moreno subrayó que «hemos puesto sobre la mesa declaraciones de diputados de la asamblea y del anterior consejero y no han dicho que eran cuestiones que se decían en periodo de elecciones», apuntillando que «nos han dicho que no hay dinero y que no se va a realizar».

Tras más de 20 años de demandas y reivindicaciones les han avanzado la posibilidad de «realizar un riego asfáltico, tapar los baches y adecentar las orillas, así que con esas estamos después de media vida intentando que nos arreglen la carretera». Un arreglo que no comenzaría antes de 2025.

La asociación se reunirá en breve para ver qué decisiones tomar al respecto, «esto no es cansancio, esto es agotamiento».

Negarse a votar

Uno de las muchas protestas / Enrique Soler

En señal de protesta los vecinos llegaron a no votar en los dos comicios que se celebraron en el año 2019, se sienten olvidados por las administraciones. Cada necesidad que ha tenido la pedanía ha tenido que luchar y reivindicar hasta que darse sin voz. La falta de médico, de una ambulancia, el intento de cierre del consultorio, pero su gran batalla siempre ha sido el arreglo de carretera. Se trata de un tramo de unos 16 kilómetros, con la particularidad que 3 de ellos pertenecen a la Comunidad de Castilla la Mancha.

Comisión especial en la asamblea

Junta de portavoces / La Opinión

Seguro que este tema, se abordará en la próxima comisión sobre despoblación que inicia su andadura mañana. El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia aprobó la creación de una Comisión Especial de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación, con los votos a favor de los grupos parlamentario Popular, Socialista y Vox (41 votos), frente a los 2 votos en contra de los diputados del grupo Mixto, según informan fuentes parlamentarias.

El objetivo principal de esta Comisión es analizar las causas de la baja natalidad en la Región de Murcia y la realización de propuestas para revertir esta situación, así como analizar posibles soluciones al problema de la despoblación en las zonas rurales de la Región.