"Las listas de espera en el municipio de Lorca están descontroladas". Así lo denunciaba esta mañana José Ángel Ponce, viceportavoz del Partido Socialista de Lorca, que comparecía ante los medios de comunicación junto a Pedro García, vecino de la ciudad, y "uno de los tantos afectados por las listas de espera". En concreto Pedro, paciente de riesgo y con múltiples afecciones, mostraba un volante para una cita con el neumólogo para mayo de 2025.

"Espero que esta denuncia sirva para mitigar esta situación", señalaba Ponce, que calificaba el caso de Pedro de "sangrante" y "dramático". "Debería darles vergüenza a los responsables de esta situación, que no son otros que los distintos gobiernos del Partido Popular", expresaba Ponce, que no dudaba en acusar a Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, de "ser cómplice de sus jefes de Murcia".

En este sentido, cabe destacar que los retrasos no solo afectan a la especialidad de Neumología, ya que también se están experimentando retrasos similares en Cirugía, Rehabilitación y Dermatología, así como en la Unidad del Dolor, algo que ya denunciaban hace unos días desde la Asociación de Fibromialgia de Lorca, que reclamaban una unidad específica para sus tratamientos.

"Si esto fuera por la falta de médicos, como declaraba el alcalde, la situación sería igual en toda la región, pero en Cartagena o Murcia la situación no es así. Lorca está discriminada", denunciaba el edil socialista. "Que un lorquino tenga que esperar 10 veces más que otras ciudades es vergonzoso. Un lorquino no tiene que ser más que nadie, pero tampoco menos", abundaba Ponce. "Mientras el hospital Rafael Méndez está saturado, tenemos que aguantar al alcalde diciendo que Lorca no necesita un segundo hospital" finalizaba el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista.

Paciente de alto riesgo

Tras la intervención de Ponce, García, de 66 años, paciente de alto riesgo, afectado por varias enfermedades, y con una minusvalía reconocida del 76%, relataba su caso. En concreto, tras haber sufrido en los últimos meses varios episodios de bronquitis, recibía un aviso para recoger un volante para el Neumólogo, recibiendo una cita “urgente” para mayo de 2025. "Podría morirme 6 o 7 veces antes de que me atiendan". También relataba que a pesar de tener una cita para el Urólogo en enero de 2023, se había ido retrasando sin llevarse a cabo hasta ahora: "a pesar de tener los valores tumorales muy altos, la cita aún no se ha realizado. Me querían derivar a un hospital privado de Molina de Segura, pero dije que no. Si seguimos pasándolo todo a lo privado, nos van a quitar lo mejor que tenemos, que es la seguridad social". "Me consta que hay más pacientes a los que se les ha citado en fechas similares", finalizaba García.

Así las cosas cabe recordar que, según la legislación vigente, la espera máxima para las citas médicas es de 50 días como máximo para un especialista, 150 para cirugías y 30 para el médico de cabecera. Fuentes cercanas a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Área III aseguran que no se descarta volver a convocar manifestaciones para reclamar soluciones.