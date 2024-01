La Asociación de Fibromialgia de Lorca, que ya agrupa a más de doscientas personas que padecen esta enfermedad, organizaba esta mañana una comparecencia pública en su sede del barrio de San José para reclamar una unidad de tratamiento especializada en Fibromialgia en el municipio. Antonia Robles, presidenta de la Afilor, leía un emotivo manifiesto y recibía el aplauso de los cerca de treinta asociados y asociadas que abarrotaban el local.

"Estamos aquí por desesperación, porque ya no podemos más", comenzaba Robles. Según relataba, los enfermos de esta dolencia "con más de un centenar de síntomas" se sienten "abandonados e incluso maltratados" por la Consejería de Sanidad. "Queremos denunciar públicamente la poca empatía, la poca generosidad y la poca profesionalidad de algunos de los médicos que nos atienden", seguía la presidenta de la asociación. En este sentido, Robles reclamaba la creación de una unidad específica de Fibromialgia en el Área III de Salud: "Necesitamos un seguimiento, unos tratamientos, necesitamos ayuda médica y sobre todo que nos traten como enfermos dignos".

Del mismo modo, los asociados denuncian el "trato vejatorio" que padecen cuando acuden ante un tribunal médico: "Si solicitamos la incapacidad es porque ya no podemos más. Es denigrante. Cuando vamos al tribunal médico es porque nuestro médico nos ha dado la baja por enfermedad. No vamos por gusto. No queremos estafar a nadie, estamos enfermos y enfermas". Además, reclaman más ayudas para sufragar los gastos derivados de los tratamientos, para el que "no recibimos ninguna ayuda".

"La Unidad del Dolor del Hospital Rafael Méndez no es suficiente", reclamaba la presidenta de Afilor, que indicaba que esperan mantener una reunión con el consejero de Salud "en breve" para plantearle sus necesidades: "estamos pendientes de una reunión con el consejero, se aplazó la cita concertada, y queremos que nos escuche".

200 usuarios en Lorca

En total, la Asociación de Fibromialgia de Lorca cuenta con 200 asociados, para los que se ha quedado pequeño el local de unos 50 metros cuadrados. "Estamos pendientes de que se apruebe nuestra solicitud al Ayuntamiento para ampliar nuestro local", indicaban. En cuanto a la financiación de sus talleres y actividades, Robles explicaba que reciben una subvención por parte del Ayuntamiento además de la cesión del local, pero que "principalmente nos financiamos con nuestros propios medios".

"Tenemos muchas necesidades y ya hemos tocado fondo", señalaba la presidenta de la asociación, que además indicaba que en la reunión con el consejero solicitarán poder tener acceso al censo de enfermos de Fibromialgia del municipio para poder llegar a más gente: "llegan perdidos, angustiados... nosotros hacemos lo que podemos, pero es necesario que la Consejería ponga los medios que necesitamos". En total, Afilor lleva en marcha una década, en la que el número de personas que padecen esta enfermedad "ha ido creciendo sin parar". "Ya es hora de que reconozcan que existimos y nos hagan caso", finalizaba Robles.