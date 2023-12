El proyecto de restauración de la antigua iglesia de San Juan podría comenzar a desarrollarse en breve. Tras la presentación del proyecto al Ministerio de Fomento, los técnicos del mismo se encuentran revisando que se ajuste a los criterios técnicos necesarios y, según fuentes municipales, podría salir a licitación en las próximas semanas.

Con un presupuesto de más de 2,5 millones de euros, serán necesarios dos años para llevarlo a cabo debido a la complejidad de la obra. En este sentido, destaca que para San Juan también se ha solicitado una ayuda enmarcada en los fondos Next Generation para la musealización del espacio una vez finalicen los trabajos, pero aún no se han recibido noticias al respecto.

A este respecto cabe destacar el resurgimiento gradual de las históricas iglesias de los Barrios Altos de Lorca. En un proceso iniciado tras los terremotos de mayo de 2011, en la actualidad todas ellas se encuentran rehabilitadas o en proceso de restauración. A la futura restauración de San Juan, hay que sumar Santa María, que se prepara estos días para su apertura definitiva como sede del Museo Medieval de Lorca en los próximos meses; San Pedro, rehabilitada en 2019 y que en octubre estrenaba iluminación ornamental, podría acoger un proyecto socio comunitario de la mano de Fundación El Gigante; la ermita de San Roque, sede el Museo del Belén; y San Lázaro, cuya rehabilitación finalizaba en noviembre del año pasado, recuperando su función de lugar de culto en las festividades del Santo que le da nombre.

La ermita de San Clemente, asignatura pendiente

No obstante, en este proceso de recuperación de las "iglesias altas" de la Ciudad del Sol se aprecia una falta, que no es otra que la ermita de San Clemente, situada en el interior del Castillo de Lorca. Recuperada parcialmente tras los terremotos, en la actualidad no se encuentra abierta al público a pesar de haber sido protagonista de diversos anuncios sobre proyectos relacionados con la misma enfocados a darle un uso turístico y cultural.