El proyecto presentado hace unos días por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lorca para las nuevas Ordenanzas Fiscales a aplicar en el municipio, llegará sin garantías de aprobación al pleno extraordinario que se celebrará el próximo lunes para debatir las mismas.

Belén Pérez, concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Lorca, estimaba en la presentación del proyecto que los lorquinos ahorrarían 3,5 millones de euros gracias a la rebaja propuesta en diversos impuestos así como a la congelación de las tasas y precios municipales. En este sentido cabe destacar que el Partido Popular gobierna en minoría y sin los apoyos del resto de fuerzas políticas municipales no podrá sacar adelante la propuesta.

En este sentido cabe destacar la postura del PSOE, que a través del viceportavoz José Ángel Ponce, calificó la rebaja de "falsa y engañosa", cifrando en 580.000 la rebaja total de la que se beneficiarían los lorquinos. "Si este es el proyecto que se va a debatir en el Pleno, no contará con nuestro apoyo", declaraba al respecto el edil.

Por otro lado, Vox ha anunciado hoy que, si no se aplican las enmiendas propuestas por la formación, las mismas no recibirán el apoyo de los concejales del partido dirigido por Carmen Menduiña. En concreto, José Martínez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Lorca, ha declarado que las enmiendas deberán contemplar: la rebaja del IBI Urbano a los terrenos rústicos; bonificaciones encaminadas a favorecer el alquiler de estudiantes y jóvenes así como el alquiler turístico; un compromiso firme de que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones no se haga aplicando medidas sancionadoras; que se rebaje en un 20% adicional la tasa a las terrazas de hostelería; y que se elimine la nueva tasa propuesta para gravar la ocupación del recinto ferial del Huerto de la Rueda.

Del mismo modo Pedro Sosa, concejal de IU - Podemos - Alianza Verde, también ha presentado las enmiendas a las ordenanzas que propondrán durante el pleno y que, en palabras del edil, "supondrían un giro de 180 grados a la política impositiva en Lorca, tan necesitada de justicia, progresividad e inteligencia". En concreto, la coalición de izquierdas propondrá que se subsane la situación por la que 1.500 vecinos del municipio no pagan la tasa de basura; la revisión completa del callejero fiscal de Lorca para su reconsideración; una mayor rebaja del IBI, "aplicando un tipo impositivo similar al de Murcia o al de Cartagena"; y la supresión de las bonificaciones a las empresas agrícolas en el Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras. Asimismo, Sosa ha finalizado criticando la subida de la tasa por expedición de documentos administrativos y la de los precios públicos en materia de instalaciones deportivas municipales.