“Ya no nos creemos nada”, esta es la frase más repetida y la indignación que sienten los padres de los alumnos de Fuente Librilla en Mula y Albudeite que después de un mes desde el inicio de las clases siguen sin transporte escolar para sus hijos escolarizados en secundaria obligatoria en el IES Ribera de los Molinos.

Esta mañana, afectados de ambos municipios, con el respaldo del AMPA, otros padres y representantes políticos de Mula entre ellos el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, miembros de su Equipo de gobierno, el portavoz de IU, Antonio Moreno, y un representante municipal del Gobierno de Albudeite, así como el diputado regional socialista Fernando Moreno, participaban en una concentración pacífica recorriendo las calles de Mula desde el parque Cristóbal Gabarrón hasta el Ribera de Los Molinos.

Esta concentración, convocada para el pasado martes se disolvía después de que Educación confirmara el lunes durante la tarde que se habían restablecido las líneas que afectaban a los municipios de Albudeite, Campos del Río y Fuente Librilla, en este caso, sólo Campos del Río contó con servicio de autobús escolar mientras los escolares de Albudeite y Fuente Librilla se quedaban esperando en la parada de autobús.

Los padres muestran su malestar por la falta de servicio, teniendo que hacerse cargo ellos de trasladar a sus hijos en el caso de Fuente Librilla más de 20 kilómetros y “perdiendo horas de nuestros trabajos con la responsabilidad que conlleva además llevar el coche cargado de niños”, explicaban portavoces de los padres de ambos pueblos afectados.

Por su parte, el alcalde de Mula explicaba que el Ayuntamiento presenta en el Pleno de este jueves una moción donde exige a Educación que se restablezca el servicio de forma inminente y que además que paguen los daños ocasionados a todos los padres. “Desde el Ayuntamiento sólo podemos estar al lado de los padres, ayer mismo nos confirmaban que todavía no hay fecha, esperamos cuando nos dijeron que se estaba buscando solución al problema, pero ya no se puede esperar más y cuando nos están llevando al engaño de que se ha solucionado el problema y no es cierto”.