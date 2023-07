“Lo anuncié durante la campaña electoral y después de establecer la planificación necesaria podemos comenzar con el plan extraordinario de limpieza urbana de choque”, afirmaba Gil Jódar que presentaba el operativo en la Alameda de la Constitución con parte de la maquinaria y los operarios que integrarán el Plan deshollino.

Los equipos, remarcaba, “realizarán tareas adicionales a la planificación ordinaria que se prolongará durante todo el mes de julio y agosto y que se extenderán tanto por toda la ciudad como por pedanías”. Las actuaciones previstas para el turno de día son el refuerzo del servicio de fregadora, especialmente en el entorno de contenedores y papeleras o en aquellas zonas más afectadas por orines caninos.

Se realizarán tareas de baldeo con hidrolimpiadora en las plazas y principales calles de la ciudad. También está previsto una ruta de desbroce y el refuerzo del uso de barredoras y soplantes en las zonas de hoja. La limpieza en los barrios se atenderá de forma lineal, y se empezará por el barrio de Apolonia, Los Ángeles, Fuerzas Armadas, Ramblilla de Tejares, avenida de Europa, San Cristóbal, San Diego y Barrios Altos (Casas Blancas, Piñero y Calvario Viejo) y se establecerá un dispositivo de entre dos y tres días por barrio.

Después, apuntaban, se seguirá por la zona del centro urbano desde La Alberca y Residencial Miguel Ángel hasta el Óvalo. Y desde el Óvalo hasta el Carmen, Pérez Casas y Jerónimo Santa Fe, San Pedro, San Juan, Santa María y San José. Tras ello, se seguirá por Alfonso X y La Viña, San Antonio, La Seda, Residencial Mundo Nuevo, Alameda de Cervantes, Sutullena, Virgen de las Huertas y pedanías.

Incluirá el lavado de contenedores de residuos sólidos urbanos de carga lateral, selectiva y buzones soterrados. “Se contará con la contratación de un servicio especial para el lavado de todos los contendores de residuos sólidos urbanos de carga trasera del municipio. Además, se procederá al baldeo de las calles principales con la cuba y de las travesías con hidrolimpiadora, así como de las plazas y los entornos de uso público”, detallaba.

Este dispositivo recorrerá de manera lineal todos los barrios desde Apolonia hasta San Antonio, tanto en sentido longitudinal como transversal hacia los barrios altos de la ciudad cuando se realice el distrito centro, como hacia Santa Quiteria, como prolongación del final del recorrido, con una actuación prevista entre dos y cuatro días por barriada, según necesidad.

Llamamiento a la concienciación ciudadana

La previsión es que en pocas semanas el municipio esté limpio, pero el alcalde, Fulgencio Gil Jódar, hacía un llamamiento a la concienciación ciudadana. “Cuando venía esta mañana andando hasta aquí me precedían un grupo de personas. Uno de ellos tiraba un papel al suelo en una zona que acababa de ser limpiada. He cogido ese papel y lo he echado a la papelera. Creo que si todos ponemos de nuestra parte podemos tener un municipio más limpio, porque no solo hay que limpiar, sino procurar no ensuciar”. Y también señalaba que hace solo unos días en el cauce del Guadalentín se producía la descarga de mobiliario. “Este tipo de actitudes unas veces pueden ser detectadas por la Policía Local, pero otras, es imposible. Igual ocurría en el entorno de Torrecilla. Se va a intensificar la vigilancia y se hará cumplir la ordenanza”, advertía. P. WALS