Jerónimo Moya presentaba en Cehegín el nuevo partido con el que concurrirá a las próximas elecciones municipales, tras su salida de Ciudadanos. Según explicó el propio Moya, «X Cehegín nace para velar únicamente por los intereses del municipio», en este sentido explicó que se trata de «una alternativa centrada y focalizada exclusivamente en nuestra localidad y además sin ataduras de un partido a nivel regional o nacional». El actual alcalde del municipio, gracias al pacto de inicio de legislatura con el Partido Popular, incidió en que «un grupo de personas nos hemos unido para trabajar por un fin común, que no es otro que actuar sobre los principales problemas que tiene nuestro municipio sin ningún tipo de cortapisas». Sobre las candidaturas vinculadas a partidos tradiciones, explicó que «se ha demostrado que al final ese discurso se tiene que flexibilizar e incluso llegar a doblar, se trata de lanzar una iniciativa que sea capaz de responder a las verdaderas necesidades que tienen los cehegineros».

En esta nueva andadura lo acompañará prácticamente la totalidad de la estructura que tenía Ciudadanos en Cehegín, «ha sido una decisión, no sólo mía, sino de todo el grupo de personas que en el año 2015 decidieron dar un paso adelante y ofrecer una alternativa a los cehegineros».

Centró su proyecto político en lucha contra la despoblación, la mejora de oportunidades de empleo, la generación de herramientas que permitan traer inversiones a Cehegín, así como el desarrollo del Casco Histórico para sea nicho clave para el turismo.

El acto fue presentado por José Antonio Durán, quien volvió a poner de manifiesto la importancia de una opción política «que solo mire por Cehegín». Por su parte, Jesús Robles, secretario general de la formación explicó cómo es la estructura de la nueva formación política que contará de deferentes secretarias generales, que estarán abiertas a la participación activa de todos los afiliados, «será una herramienta de acción política al servicio de la ciudadanía y la pondrá siempre en el centro de su atención».

Expulsión de Ciudadanos

Sobre la comunicación recibida, el pasado sábado, donde se le informaba de la apertura de un expediente de expulsión por parte de Ciudadanos, adelantó que presentará las alegaciones pertinentes en los próximos días. «Hablé con mi partido y le planteé que mi intención era seguir hasta el final de la legislatura defendiendo las siglas de Ciudadanos, pero teníamos que presentar la nueva iniciativa política».

También subrayó que «Ciudadanos tiene más problemas que el alcalde de Cehegín en este momento para ocuparse y preocuparse». Sobre su futuro durante los meses que restan de legislatura concretó que «en ningún momento me he planteado dimitir, tengo un mandato de los cehegineros y lo voy a seguir hasta el final de la legislatura». También aclaró que, si el expediente llegará a la conclusión de expulsión, finalizará la legislatura como concejal no adscrito.