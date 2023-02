Jerónimo Moya abandonará Ciudadanos y creará un partido nuevo en Cehegín

El alcalde de Cehegín, Jerónimo Moya, intentará revalidar el cargo que ostenta en el municipio sin formar parte de las listas de Ciudadanos, su actual partido.

Según contó ayer mismo el regidor a La Opinión, le ha estado dando "muchas vueltas" durante los últimos meses pero el partido, "lejos de hacer una reflexión profunda, sigue en la misma línea". Moya apoyó públicamente la candidatura de Edmundo Bal en el anterior proceso de primarias para elegir el modelo de partido posterior a la refundación. Finalmente, fue el equipo que integra a Inés Arrimadas el que se hizo con la dirección.

"Estoy agradecido con Cs y sigo pensando que es un proyecto necesario, pero requiere de unas medidas más drásticas de las que actualmente pueden ofrecer a los ciudadanos", asegura.

Él y su equipo trabajan ya en "dar forma" a un nuevo partido en el municipio. "Será algo sencillo y directo, sin subterfugios", adelanta a esta Redacción. El objetivo de esta formación será "aglutinar a gente de todas las sensibilidades y con una única ideología: servir a los intereses de los cehegineros y dar servicio a los vecinos", afirma.

En su opinión, el partido que está creando "va a acometer la política que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista son capaces de abordar".

Una relación deteriorada

En realidad, a pocos puede sorprender la fuga de Jerónimo Moya de Ciudadanos. Desde la fallida moción de censura, el alcalde de Cehegín pasó a engrosar el sector crítico de la formación naranja junto a la diputada Ana Martínez Vidal.

"Soy consciente de que es ‘vox populi’ desde que planteé la necesidad de hacer un cambio profundo en el partido, pero es que pienso que aquí ha habido una dejación de funciones total hasta que han sabido lo que les interesaba: saber si seguía Inés Arrimadas".

Para él es muy llamativo que no haya sido hasta ahora cuando la dirección regional haya comenzado a "hacer consultas" con los municipios de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo. "Dice muy poco de su planificación", lamenta. No se plantea seguir en Ciudadanos por considerar que el proyecto está "plagado de contradicciones", aunque insiste en la necesidad que tiene España de contar con una formación de centro y moderada. "Pero así, no lo veo", añade.

Moya tiene pensado seguir en Cs hasta el último día, gestionando el Ayuntamiento, y comunicará oficialmente la decisión en una reunión que tiene mañana con la dirección autonómica.

Sobre su futuro en política después de las elecciones municipales, se siente muy seguro de sus posibilidades. "Es curioso, en 2015, cuando estábamos en la cresta de la ola, me costó mucho elaborar las listas; sin embargo, ahora, estoy recibiendo una receptividad total", afirma. "No puedo negar que me siento bastante contento".