El Partido Popular eligió el 14 de febrero a Silviar Ruiz, alcaldesa de Alguazas, como candidata del partido en el municipio para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. "Ilusionada tras recibir la noticia desde mi partido regional, feliz de anunciar que me presento como candidata a la alcaldía de Alguazas", manifestó ella misma en sus redes sociales, acompañando el texto de fotografías junto a Joaquín Segado, vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM.

Ruiz está siendo actualmente investigada como presunta autora de un delito de falsedad documental, que se investiga en el marco de la denominada operación 'Brubaker', tras haber sido implicada por el exalcalde del municipio José Antonio Fernández Lladó, que fue detenido por la Guardia Civil y cesado como director general de Carreteras.

Según contó a la Benemérita, Lladó recurrió a la regidora para que le pusiera en contacto con uno de sus funcionarios del Ayuntamiento, de tal forma que este le pudiera falsificar un documento con el que conseguir que Hacienda no le cobrara un recargo del 20% de la deuda que tiene su empresa.

La alcaldesa siempre ha defendido su inocencia y denunció haber sido "utilizada" por su excompañero de partido: "Fernández Lladó acudió a mí, como lo hace cualquier otro vecino, para que le indicara cómo tenía que registrar un documento personal. Le presenté al responsable del registro y los dejé solos en un despacho. Nunca supe de qué se trataba".

Hace una semana, precisamente, la investigación abierta contra Yolanda Muñoz por la presunta trama corrupta en el Puerto de Cartagena provocaba la dimisión de tres ediles populares en Las Torres de Cotillas, donde ella era presidenta de la gestora. En esta ocasión, el caso abierto que salpica a la alcaldesa de Alguazas no solo no ha conllevado su dimisión, sino que no ha supuesto ningún problema para elegirla como número uno de las listas.

Partido fracturado

La polémica de presentar como candidata a una imputada no acaba aquí, ya que ni siquiera contaba con el apoyo de la gestora del municipio. Según ha podido saber esta Redacción de fuentes populares, tan solo una de sus integrantes apoyaba el nombramiento de Ruiz y, precisamente, esta es su hermana. Tres de los cinco miembros de este órgano político del muncipio ni siquiera acudieron al encuentro con Segado en el que se presentaba como aspirante popular para el 28M.

Las mismas fuentes ponen de manifiesto que la imagen del pueblo "sufrió mucho" cuando fue detenido Fernández Lladó y dudan de que una persona implicada en el caso sea la mejor manera para "evitar una debacle electoral". Asimismo, lamentan que el partido ha desoído el "debate interno" de los últimos meses mientras se estudiaba quién sería el candidato más idóneo.

La alcaldesa fue noticia también durante la pandemia por haber celebrado su cumpleaños en el sótano de su domicilio junto a diez personas tres días después de declararse el confinamiento a nivel nacional. Ruiz se defendió entonces diciendo que todas las personas que se veían en el vídeo eran "de la misma familia" y que estaban pasando juntas el confinamiento.

PP: "No hay doble vara de medir”

El Partido Popular regional niega que haya "doble vara de medir" por la diferencia con Yolanda Muñoz, quien "decidió dar el paso y dimitir. Fue ella la que presentó su dimisión".

Preguntados por esta Redacción, subrayan que "en ningún caso se está incumpliendo ningún código ético del partido" e insisten en que "Silvia Ruiz tiene el respaldo de la organización local y regional para ser la próxima alcaldesa".

Por otro lado, señalan que la candidata "está en las mismas condiciones jurídicas que José Vélez, que el alcalde de Lorca y que la alcaldesa de Águilas". Y remarcan: "No hay que olvidar que Vélez es el delegado del Gobierno de España en la Región, secretario general del PSRM y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma".