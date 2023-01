El frío volvía a dejarse sentir la pasada madrugada en el Valle del Guadalentín, aunque no como lo hacía en las dos últimas noches, en que los termómetros se desplomaban literalmente. Las heladas dan una tregua al campo de Lorca que ya se prepara para nuevas caídas de las temperaturas, como afirmaba este jueves en declaraciones a La Opinión el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Lorca, Coag, Plácido Pérez Chuecos.

“Esta mañana helaba, pero muy poco, en la zona de Campillo. Al estar el cielo cubierto las heladas prácticamente no se han producido, por lo que no se han visto afectados los cultivos. Y donde ha bajado algo más el termómetro no han sido muy fuertes”, afirmaba Pérez Chuecos que desde primera hora de la mañana visitaba distintas zonas de cultivo para conocer la afección de la última madrugada.

Calificaba la helada de la última noche como ‘flojica’. Lo hacía desde un campo de alcachofas, donde a las ocho y media de la mañana de este jueves destacaba que había dos grados. “Han subido las temperaturas un par de grados, lo que permitirá un respiro”.

Las heladas daban una tregua, como reconocía, a los agricultores del Valle del Guadalentín que ya se preparan para un nuevo golpe. “La próxima madrugada se espera que sea muy fuerte. Las previsiones así lo indican”. Pero no solo se prevé que vuelvan las heladas esta noche. El panorama no es nada halagüeño, como reconocía el presidente de la Coordinadora de organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Lorca. “Mañana se prevé que sea un poco más dura. Vamos a ver… Las previsiones indican que el frío va a continuar hasta el martes que viene. Cada día que logremos que el frío no afecte de forma violenta es un triunfo, porque la planta estará menos tiempo sometido a las heladas”.

El campo de Lorca registra desde hace dos días bajas temperaturas que llegaban a marcar en el termómetro hasta tres grados bajo cero. El frío se dejaba sentir con mayor intensidad en los cultivos de alcachofa y lechuga. Las primeras estimaciones apuntan a que el 70 por ciento de los cultivos se han visto afectados, aunque los agricultores prefieren ser cautos y ofrecer más datos al término del primer episodio intenso de heladas de este año.

Alcachofa y lechuga son los productos más afectados, pero también –aunque en menor medida- algo de brócoli. La ausencia de humedad llevaba a que se produjera a comienzos de semana una ‘helada negra’ que arrasaba, sobre todo, los campos de alcachofa. Muchos de ellos, se mostraban vacíos de producto, después de que durante el pasado fin de semana algunos decidieron recoger la alcachofa antes de que llegaran las heladas.

Sin embargo, la producción pendiente de engorde que había en la planta se ha perdido en su mayoría. Plácido Pérez Chuecos mostraba ayer pequeños frutos de alcachofa abiertos con un intenso color oscuro en su interior, producto no solo de las bajas temperaturas, sino también de una amplia exposición al frío.

Las zonas más afectadas por las heladas en el Valle del Guadalentín eran las de Cazalla, Campillo, Purias y La Hoya. En La Condomina, Marchena y algunas zonas de Tercia también se registraban temperaturas por debajo de los cero grados. Se esperaba la lluvia para “amortiguar” el desplome del termómetro, pero hasta el momento no ha caído ni una sola gota. La jornada de este jueves se presenta con cielos cubiertos que se irán abriendo a lo largo del día. “Las previsiones son que siga haciendo frío hasta la semana que viene”, concluía Pérez Chuecos.