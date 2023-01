La persona que durante los días previos al ‘asalto’ del Pleno recorrió los caminos de la huerta con un coche de megafonía anunciando la celebración de la manifestación de los ganaderos podría ser llamada a declarar ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7, Cristina Ojados. La Fiscalía solicitaba este miércoles que comparezca como testigo Pedro Díaz Jódar, conocido popularmente como el ‘Hippie de Puerto Lumbreras’. Durante la instrucción ha sido nombrado en diversas ocasiones, refiriéndose a él, algunos de los comparecientes, como “el de la megafonía del Mercedes blanco”.

Pedro Díaz Jódar, el ‘Hippie de Puerto Lumbreras’, como reconocía a La Opinión, no ha recibido aún ninguna petición de comparecencia ante los juzgados, aunque aseguraba sentirse tranquilo y dispuesto a acudir si así se lo requieren. “No. No he recibido ninguna comunicación del juzgado, pero si la juez quiere que acuda lo haré sin ningún problema”, reconocía.

Echaba la vista atrás y recordaba aquellos días. “Por entonces, ya no me dedicaba a la publicidad. He tenido más de 40 años un vehículo con megafonía con el que recorría las calles y caminos publicitando establecimientos, pero también acontecimientos que tenían lugar no solo en Lorca, sino en toda la comarca. Corridas de toros, partidos de fútbol, rebajas…”, relataba.

Días antes de llevarse a cabo la manifestación de los ganaderos, argumentaba, le llamaron para que publicitase la convocatoria. “Aunque ya no me dedicaba a ello lo hice, porque me hablaron de las dificultades que se planteaban para el sector de la ganadería y no dudé en ningún momento en ayudarles. Aquí todos vivimos de una u otra forma de la agricultura, de la ganadería y parece que la cosa se podía poner muy mal para muchas familias, por lo que de inmediato les dije que contaran conmigo”. Admitía que lo hizo altruistamente. “No me pagaron nada, pero es que yo tampoco les pedí nada a cambio. Me pidieron que les echara una mano para dar a conocer la manifestación y así lo hice”.

Y no dudaba en admitir que lo que ocurrió el último día de enero del pasado año fue un episodio desafortunado. “No tenía que haber ocurrido. Nunca se tenía que haber llegado a ese extremo. Quizás las formas no fueron las más acertadas, pero ha pasado y ya no se puede dar marcha atrás”.

Su comparecencia como testigo en la instrucción del caso del ‘asalto’ al Pleno podría coincidir con la declaración como investigado del entonces presidente de Adespolorca, Francisco Román, que ahora preside la Cooperativa de Ganaderos de Gestión Medioambiental de Purines, Gesalor. Román ya declaraba hace algunos meses como testigo y ahora podría ser llamado, a petición de la Fiscalía, como investigado. Esta redacción se ponía en contacto con Francisco Román y le preguntaba por el asunto, contestando que “estoy en el campo en este momento trabajando. Es la primera noticia que tengo, pero si me llaman del juzgado volveré a ir sin ningún problema”.

Mostraba su cansancio por la situación, como ya lo hiciera hace unos días. “Estamos todos agotados y con ganas de que todo termine. Desde hace un año nuestras vidas giran en torno a esta situación. No hay ni un solo día de descanso, este asunto siempre está presente”.

En unos días será el primer aniversario del quizás mal llamado ‘asalto’ al Pleno, ya que la sesión plenaria nunca dio comienzo y, por tanto, no se vio interrumpido por la presencia de los ganaderos. Antes del Pleno se celebraba una reunión en un despacho cercano de la cuarta planta del Centro de Desarrollo Local, CDL. Allí, se daban cita, entre otros, el alcalde, Diego José Mateos, los portavoces municipales y representantes de los ganaderos.

Durante esa reunión los manifestantes se apostaban a las puertas del Centro de Desarrollo Local y poco después se adentraban en su interior, logrando varios de ellos saltar los distintos cordones policiales y a través de la escalera del inmueble llegar hasta la planta donde estaba previsto que se celebrase el Pleno. Fue entonces, cuando Román abandonaba la reunión en compañía del alcalde y tras percatarse de que algunos ganaderos habían llegado hasta la cuarta planta les pedía que abandonasen el edificio y se marchasen a casa, como así lo hacían.

El Pleno, que nunca dio comienzo y por tanto no fue ‘asaltado’, debía debatir sobre las distancias mínimas de viviendas, colegios, consultorios médicos y manantiales de los cebaderos. Aunque a lo largo de los últimos meses la principal hipótesis de la investigación giraba en torno a que podía haber sido ‘orquestado’ minuciosamente todo lo ocurrido, la semana pasado la declaración de dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía ponía en ‘entredicho’ este argumento. Ambos declaraban que todo parecía “espontáneo” y nunca “premeditado”. Y que los manifestantes iban vestidos de cualquier forma y no para pasar desapercibidos si estaban dispuestos a protagonizar un altercado como el ocurrido.