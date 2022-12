La antigua iglesia de Santa María que acoge desde su rehabilitación el Museo Medieval de Lorca, ciuFront, recuperará el retablo que tenía en el siglo XIX, aunque lo hará de forma virtual. El anuncio lo realizaba este viernes el presidente de la Federación San Clemente, Luis Antonio Torres del Alcázar, que afirmaba que para la recuperación de la pieza se utilizará la última tecnología aplicada a la imagen a través de un «proyector láser que mostrará la traza, la línea del dibujo del retablo que tenía el templo antes de la Guerra Civil».

Será uno de los elementos que se podrá contemplar en el museo que abrirá sus puertas el próximo enero, aunque desde que el monumento fue cedido a la Federación San Clemente se han realizado constantes visitas programadas. «Las cifras son importantes. Solo en tres días, durante las pasadas fiestas de musulmanes, judíos y cristianos, superamos el medio millar de visitas», argumentaba Torres del Alcázar.

El director del ciuFront, David Torres del Alcázar, apostillaba que «durante la musealización las visitas no han cesado. Cada vez que ven la puerta abierta entra público que muestra gran interés por conocer no solo el monumento, sino lo que atesora en su interior». El director del Museo Medieval ofrecía más datos sobre la recuperación del retablo. «No tenía sentido colocar un retablo en un templo desacralizado, que no está abierto al culto, por lo que se determinó recuperar la pieza, la estética que tuvo de forma virtual, pero que puede ofrecer datos de cómo era al visitante». La musealización de los distintos espacios se compatibilizará con la apertura del museo que será inaugurado con motivo del Día de los Museos en mayo próximo. «Nuestra intención es abrirlo lo antes posible, aunque la inauguración oficial sea en mayo». Y entre las novedades previstas está la apertura de la torre campanario. «Se va a convertir en un mirador. Los visitantes podrán hacer dos visitas distintas. Por un lado, la antigua iglesia de Santa María la Mayor, y por otro, la torre campanario».

Para posibilitar un visionado general de la ciudad se abrirán los vanos de las ventanas. «No tiene sentido que precisamente esas ventanas estén cegadas. Se abrirán y se colocará un cristal para permitir una mejor imagen». El resto de ventanas también podrían sustituir la reja actual, muy tupida, para permitir captar fotografías del recinto histórico de la ciudad.

Las actuaciones en la torre campanario se realizarán desde la Concejalía de Fomento y Desarrollo. Se estudia también la posibilidad de acometer mejoras en el tramo final de la escalera, así como crear un acceso desde el templo al camarín. «En estos momentos solo se puede acceder a él desde el exterior», recordaba David Torres del Alcázar.

La última sala que se sumará al museo es la que abordará el siglo XV, con contenidos de la época del reinado de Juan II y de los Reyes Católicos que será financiada por el Gobierno regional con 120.000 euros.