El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, con la colaboración de todos los centros educativos de Primaria y Secundaria del municipio, ha puesto en marcha una campaña de concienciación y prevención del acoso escolar.

Dentro de esta campaña, dirigida desde la concejalía de Seguridad Ciudadana, también se encuentran las charlas que el agente tutor de la Policía Local impartirá a partir de la semana próxima

Entre las acciones que se incluyen en esta campaña dirigida desde las concejalías de Seguridad Ciudadana y Educación se encuentran las frases que desde hoy y a lo largo de todo el curso el alumnado tanto del casco urbano como de las pedanías puede leer en las paredes de los centros. Algunas de ellas son: "Reírme contigo, nunca de ti", "Cuando jugamos, no dejamos a nadie fuera", "Ni golpes que duelen ni palabras que hieren", "Seamos responsables, no seamos cómplices", "No olvides que la burla es la diversión de los ignorantes" o "En el patio jugamos todos, no dejamos a nadie solo", entre otros.

“Se trata de mensajes rotulados en colores que pensamos que deberían estar en todos los colegios porque invitan a la reflexión y a que exista un ambiente positivo de compañerismo en las aulas”, ha destacado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Santiago Villa, durante la presentación de esta campaña realizada en el Colegio Público Cervantes.

El edil José Santiago Villa ha avanzado que otra de las acciones enmarcadas en la campaña municipal de concienciación contra el acoso escolar son las charlas que a partir de la semana próxima el agente tutor de la Policía Local impartirá entre el alumnado de primero de la ESO. “Durante el curso 2022/2023, también se han programado campañas sobre absentismo escolar, prevención del consumo de drogas, riesgos de la redes sociales y educación vial”, ha añadido.

Por su parte, el agente tutor de Caravaca, Pedro Abril, ha señalado que “el acoso escolar, conocido como bullying, no es algo nuevo, pero en los tiempos actuales sí se ve agravado con las redes sociales, ya que el problema no se corta al salir del aula”. Así, ha señalado que “aunque cada vez existe una mayor concienciación social, es necesario seguir incidiendo en la prevención con mediante un trabajo coordinado con los centros educativos”.

En las charlas programadas en los colegios se abordará que es el bullying, las formas de identificarlo y cómo se debe actuar ante un caso tanto si eres víctima como testigo, al tiempo que se buscará la reflexión del alumnado acerca de las consecuencias del acoso escolar.

Agente tutor de la Policía Local de Caravaca

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz incorporó hace dos años la figura del agente tutor al cuerpo de la Policía Local con profesionales especializados en la mediación y resolución de conflictos con menores de edad. Su función es velar por la protección de los derechos de los menores, actuar frente a conductas nocivas o ilícitas y fomentar actitudes positivas entre el alumnado de Primaria y Secundaria.

Las principales funciones de los policías tutores pasan por actuar frente al absentismo o menores sin escolarizar; prevenir e intervenir en casos de acoso escolar y uso ilícito de las tecnologías de la información y comunicación; vigilar y proceder conforme a la Ley en temas relacionados con el consumo o tráfico de drogas y la realización de charlas informativas y campañas de concienciación en áreas como la Educación Vial.