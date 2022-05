El PP solo cederá la Alcaldía de Ceutí a Ciudadanos si dimite su actual concejala

Al vodevil del traspaso de poderes en el Ayuntamiento de Ceutí le quedan aún varios capítulos. La única concejala de Ciudadanos, María Ángeles Martí Bravo, daba ayer al Partido Popular 48 horas (hasta mañana) para cumplir con el pacto de gobernabilidad que firmaron en 2019 y cederle así el bastón de mando del Consistorio.

En estas declaraciones a RNE, sin embargo, la edil de Cultura y Deportes no especificó qué haría si el alcalde, Juan Felipe Cano, no convoca el pleno en el que deba renunciar a su cargo. La posible moción de censura con el PSOE seguiría en el aire.

Pero el regidor, por su parte, no parece que vaya a ceder al ultimátum de Cs. Esta Redacción habló ayer con Cano, que aseguró que están dispuestos a cumplir el pacto que firmaron hace tres años, pero no con la actual representante del partido naranja en el Ayuntamiento, de quien solo esperan su «dimisión».

Este periódico ya publicó la semana pasada que el motivo del rechazo que despierta la edil naranja tanto en el PP como en Vox son sus supuestas «irregularidades» y «anomalías» en el Consistorio ceutiense.

La Opinión ha podido saber que todo viene por un informe de intervención de la Corporación en el que se ponen de manifiesto varios contratos municipales otorgados por la concejal de Cultura y Deportes a un familiar suyo de primer grado.

La suma de estos contratos no es muy alta y tan solo alcanzarían los 4.000 euros, no obstante, a los populares les «preocupa» que el caso les pueda salpicar y que el PSOE, partido más votado en las pasadas elecciones, lo utilice para atacarles durante el último año antes de los nuevos comicios. «Martí ha hecho un trabajo encomiable, pero se ha equivocado. No se trata de una cuestión de juzgados, pero sí de ética», insisten fuentes del PP.

Si se va, añadió, «apoyaremos a cualquier otro candidato que estime la formación». Se trata del mismo discurso que esgrimió la semana pasada Vox.

La concejala naranja invita a Cano a que, «si quiere disipar las dudas» de su gestión o tiene algo de lo que acusarla, «puede llevarlo con toda tranquilidad a los tribunales». De lo contrario, «sería cómplice».

Esperando una reunión con Ros

El alcalde espera poder llegar a una solución «antes de llegar al juzgado». Para ello, está esperando poder reunirse con la dirección regional del partido liberal para tratar las «anomalías» e «irregularidades» de la gestión de Martí. Es más, el primer edil de Ceutí se queja de que la actual coordinadora autonómica naranja, María José Ros, le remite de nuevo a una reunión con Martí. «Me parece muy bien que esté la concejala, pero no solo ella, este tema lo deben hablar los partidos», apuntó Cano.