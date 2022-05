La alcaldía de Cs en Ceutí, en el aire por "anomalías" de su candidata

No hay traspaso de poder que no le cueste sangre, sudor y lágrimas a Ciudadanos. Según el acuerdo de Gobierno de Ceutí de 2019, el último año le corresponde a los naranjas hacerse con el bastón de mando, y toca en el presente mes de mayo. No obstante, aún no hay nada cerrado con el Partido Popular, cuyo candidato acaba de sobrepasar los tres años como regidor.

Juan Felipe Cano reconoció ayer a La Opinión que tuvo que desconvocar el Pleno en el que cesaba como primer edil por ciertas «anomalías» o «irregularidades» que han detectado sobre su sucesora, la concejala de Cs María Ángeles Martí Bravo, responsable de Comercio y Turismo, Cultura, Educación y Deportes, Empleo y Formación, Medio Ambiente y Comunicación. Cano se reúne el próximo lunes con miembros de la Ejecutiva regional de Cs para ver «cómo se pueden solventar» estos problemas, que todavía no quiso desvelar. Pese a todo, asegura que los populares no tienen «ninguna intención de no cumplir el acuerdo que alcanzaron con Ciudadanos en 2019». Sin embargo, la Alcaldía naranja en Ceutí tiene otro problema que superar, Vox, la tercera pata del acuerdo de Gobierno que se niega a apoyar a Martí. Es más, fue el concejal de este partido el que advirtió al alcalde que no dimitiera porque no iba a apoyar a la candidata de Cs. La liberal es acusada, además, de no acudir a las últimas reuniones convocadas por la formación de Santiago Abascal para hacer un seguimiento de los cumplimientos del pacto de Gobierno del tripartito. «El acuerdo es a tres y hacen falta nueve votos», recuerda el alcalde, que advierte que no va a apoyar a Cs «sin aclarar antes las dudas que tenemos». «Tienen hasta este mes» Desde Cs, por su parte, advierten al Partido Popular de que tienen «hasta este mes» para cumplir lo pactado y traspasar a Cs la Alcaldía de Ceutí. «Si no, todas las opciones están abiertas» —incluyendo una moción de censura con el Partido Socialista—, comentan.