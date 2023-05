Momento Zero

Zero es, como ya hemos comentado en estas mismas páginas cada vez que probamos una de sus motos, el mayor fabricante de motos eléctricas de alto rendimiento del mundo. La marca norteamericana no para de aumentar su gama, con modelos tan sorprendentes como la recién llegada DSR/X, la primera maxitrail eléctrica del mundo, y de mejorar sus dos familias de producto -Street y Dual Sport-, sus baterías o la gestión del conjunto.

El nivel de madurez alcanzado por sus productos es notable, tanto como para que Zero empiece a destinar recursos a la popularización de sus motos, de un modo similar al que ha hecho crecer a Tesla entre los automóviles -el paralelismo entre ambas firmas es innegable-, reduciendo sus precios de manera sensible.

Como también sucede entre los coches, las motos eléctricas son más caras que las de combustión frente a las que también presentan ventajas muy sustanciosas. Las Zero son de esas motos que has de probar para creerte lo bien que van, de hecho y tal y como nos comentaba Paco Marín, gerente de Motos Marín, distribuidor oficial Zeron Motorcycles para la Región de Murcia: “Es lógica la reticencia de los motoristas a las 100 % eléctricas, pero la verdad es que los que dan el paso y se atreven a probar una Zero vuelven encantados por su sencillez de manejo, su respuesta instantánea y su nivel de acabado”.

Así y bajo e nombre “Incentivos Supercharged Go Electric”, Zero España presenta una súper promoción con hasta 3.500 euros de descuento sobre los precios de tarifa, valedera hasta el 31 de este mes de mayo.

Como reza en su página web: Pásate al eléctrico y benefíciate de hasta 3.500 euros de descuento y una financiación a medida en la compra de una Zero. Si tu elección es una SR/S, SR/F, SR y DSR/X, Zero ayuda con hasta 3.500 euros; si te decantas por una S, FXE, FX, DS y DSR, la bonificación es de 1.500 euros. Además, se ofrece una financiación a medida para poder adquirir una Zero en cómodos plazos y también el plan de compra flexible «Zero Easy» con el que el cliente, dentro de tres años, puede devolver la moto, quedársela o bien cambiarla por otra nueva.

Si tomamos como ejemplo la nueva DSR/X, la preciosa maxitrail de Zero, baja de sus 26.995 euros a unos muy razonables 23.495 euros, mientras que la naked S, baja de sus 18.715 euros iniciales a unos interesantes 17.215 euros. Además, las condiciones de financiación a medida, hacen que esos precios que, en principio pueden parecer muy altos, se paguen con suma facilidad. Para obtener más información y términos y condiciones, consulta en Motos Marín y comprobarás que no es tan difícil acceder a una de estas excelentes motos.