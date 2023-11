Uno de los temas más destacados en la reunión que este lunes han mantenido el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha sido la necesidad de impulsar los proyectos pendientes para paliar en buena medida las inundaciones que se producen periódicamente en el municipio cuando llegan lluvias copiosas. En este sentido, el regidor aseguró que es imperiosa la recuperación y mejora de la red de riego tradicional de la Huerta de Murcia, con más de 500 kilómetros de acequias. “Hay que elaborar un plan para recuperar esta red porque, además de cubrir las necesidades de la huerta, es uno de los elementos sustanciales para evitar las inundaciones porque esa red drena el agua que va en esos cauces hacia el río”. Además, también consideró crucial la construcción de un tanque de tormentas en la zona norte de la ciudad, en la avenida Miguel de Indurain. “He solicitado a la Comunidad que participe económicamente en esta infraestructura”, desveló el primer edil.

Coordinación entre los autobuses autonómicos y municipales

Otros de los asuntos tratados fue la necesidad de coordinar los trabajos y servicios vinculados con el transporte público. En la comparecencia posterior a ese encuentro, en la que participó el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, Ballesta recordó que el próximo 3 de diciembre concluyen las concesiones municipales y autonómicas (líneas de autobús de pedanías y las interurbanas) y sostiene que es necesario que, en la licitación de los nuevos contratos, los pliegos incluyan los servicios periurbanos de Molina de Segura, Alcantarilla, Santomera y Beniel. Mientras llega ese momento, que llevará su tiempo por los plazos legales previstos en este tipo de procesos, el regidor murciano propone que se realicen “convenios específicos para prestar esos tráficos urbanos por la línea de concesión autonómica”.

Según Ballesta, “no tiene sentido que haya autobuses de la concesión autonómica que no recojan usuarios del municipio Murcia o autobuses de concesión municipal que atraviesen otros municipios y no pueden recoger allí a pasajeros; los murcianos no entienden de quién es la concesión y lo que quieren es tener los mejores servicios”.

Recuerda el regidor que ya se solucionó esta descoordinación entre concesiones en el caso de Santomera. Cuando se incluya la integración el resto de municipios afectados, Ballesta asegura que unificarán las tarifas y la utilización de los mismos bonos de transporte. El regidor aseguró que este es el primer paso hacia la futura Área Metropolitana de Murcia.

Por su parte, Ortuño calificó como "fundamental" para mejorar la movilidad de los más de 670.000 ciudadanos que residen en el área metropolitana de la capital la apuesta por la intermodalidad. En este sentido, el consejero recordó de que el Gobierno regional ya sacó a licitación en abril la redacción del Plan Metropolitano de Transporte de la Ciudad de Murcia, "y será ese Plan el que establecerá las directrices del nuevo modelo de movilidad".

Sobre la reunión, José Ballesta señaló que fue “extensa e intensa” por la cantidad de temas analizados. En concreto, detalló que han abordado más de 30 asuntos en 8 áreas estratégicas: Transporte, Patrimonio, Infraestructuras, Educación, Vivienda, Cultura, Turismo y Deporte, y competencias y financiación, entre otros asuntos.

La coordinación entre administraciones para sacar adelante la puesta en valor del yacimiento de San Esteban (pendiente de la firma del convenio y de la futura licitación del proyecto) o la necesaria coordinación entre Estado, Comunidad y Ayuntamiento para actuar en las Fortalezas del Rey Lobo, fueron otros de los temas abordados en el encuentro.

Otra de las líneas de trabajo conjunto es la mejora de las infraestructuras educativas y sanitarias del municipio, para ofrecer el mejor servicio posible a los usuarios. En materia educativa, Ortuño puso en valor que la Comunidad ha invertido este año más de 3 millones de euros en 62 actuaciones de mejora en centros educativos de Murcia. "Y en sanidad, el año que viene entrarán en servicio los centros de Salud de Sangonera la Verde y Corvera, y trabajamos en los nuevos equipamientos previstos en Santiago y Zaraíche, Nonduermas y Beniaján, todo ello, con un presupuesto de más de 46 millones".

Más dinero para el Plan de Pedanías

En la reunión, según fuentes autonómicas, López Miras comunicó al alcalde que la Comunidad va a incrementar la dotación para los años 2024 y 2025 del Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos, que despliega obras de mejora en equipamientos e instalaciones de los cuatro municipios de más de 50.000 habitantes en la Región de Murcia. Los 41 municipios restantes cuentan con una herramienta propia de financiación: el Plan de Obras y Servicios, que también se verá incrementado.

Al respecto, Ortuño señaló que "más allá de los grandes proyectos, es importante trabajar también en actuaciones específicas en cada localidad, en cada pedanía y casi en cada calle, para llegar a todos los ciudadanos".

En cuanto a infraestructuras, el alcalde ha comunicado al presidente el interés del Ayuntamiento por continuar con las costeras norte y sur, que permitirían descongestionar el tráfico en Murcia y mejorar la accesibilidad de 14 pedanías. Para ello, se hace necesaria la implicación económica de la Comunidad, así como para habilitar salidas hacia Torreagüera y Alquerías desde la Autovía del Reguerón.