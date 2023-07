La polémica sobre la apertura o no al tráfico privado del Puente Viejo no da tregua. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso ha afirmado este miércoles que “el Partido Popular se comprometió en las pasadas elecciones que pararía y revertiría el plan de movilidad, si ganaba, al día siguiente de las elecciones. Han pasado semanas y no sólo no lo paran, sino que siguen abriendo zanjas y generando caos y quitando aparcamientos en toda Murcia, en especial, en zonas como Torre de Romo”.

Relacionadas El Ayuntamiento de Murcia reabrirá al tráfico el Puente Viejo en 15 días