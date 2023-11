La compositora y saxofonista londinense Nubya García levantará el telón de la 42ª edición del Cartagena Jazz Festival de Cartagena. Pocos años después de publicar su primer EP, Nubya’s 5ive (2017, en la tradición del hard-bop), y tras el aclamado Source (2020), es ya una de las artistas más importantes de la efervescente nueva escena jazz británica.

De madre guayanesa y padre trinitense, Nubya García nació en Camden, en una familia donde la música estaba muy presente. Comenzó a tocar el violín a los 5 años, y a los 10 empezó con el saxo. Estudió con la pianista Nikki Yeoh en Camden Music; después se unió al colectivo Tomorrow’s Warriors de Gary Crosby, y completó su formación en el Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance. Además de sus trabajos en solitario, participa activamente en la comunidad musical y jazzística londinense con colaboraciones e intercambios: Shabaka Hutchings, Nérija, Makaya McCraven, Moses Boyd, The Comet is Coming, Theon Cross, Ezra Collective, Blue Lab Beats… Es miembro del colectivo Nérija y del conjunto de afrojazz Maisha.

Tras su debut, Nubya sorprendió incorporando elementos soul, R&B, remixes y ritmos latinos no solo en sus propios trabajos, como el EP When We Are (2018), donde añadió electrónica al jazz en vivo, sino también en colaboraciones con Makaya McCraven, Shabaka Hutchings o Sons of Kemet, vanguardia del jazz londinense. Su autoproducido álbum Source, con incursiones en el reggae, el hip hop, el soul y la cumbia. la ha convertido en figura global y embajadora del jazz británico. Entre sus influencias, aparte de John Coltrane, Kamasi Washington, Shabaka Hutchings, Courtney Pine o John Surman, está toda la multiculturalidad londinense: jazz, afrobeat, cumbia, dubstep, reggae, calypso... Está claro que Nubya García será una de las sorpresas agradables del Cartagena Jazz.

Viernes 3 de noviembre. Nuevo Teatro Circo (Cartagena). 20.30 horas. 20 euros