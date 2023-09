En los primeros días de este año, Julio Guillamón Carrión y Esther Escolar Godínez eran proclamados, tras ser propuestos por su tropa de Honderos Baleares, por las tropas carthaginesas como los personajes de Aníbal e Himilce para los años 2023 y 2024. Desde entonces, el reloj ha activado una cuenta atrás hacia su estreno festero que hoy culmina.

“Estoy súper ilusionada y nerviosa”, expresa Esther, para quien ser un personaje festero público en Cartagena no es nuevo, pues fue ‘Doña Cuaresma’ en el Carnaval de Cartagena, pero son escenarios diferentes y una ilusión reactivada. Julio Guillamón, por su parte, también ha sido un personaje de relevancia festera, pues en 2009 y 2010 encarnó al general romano Escipión en el bando contrario, “pero no tienen nada que uno con el otro, no existe similitud, como también refleja que no coinciden en acto alguno de los que se representan. Para mí la ilusión es máxima y como si fuera mi estreno en un papel de esta magnitud”, indica.

Julio anuncia que aportará al estratega cartaginés “la seriedad que merece, aderezada por mi personalidad”, mientras que Esther anuncia que ofrecerá una princesa íbera “dulce y empoderada”. Ella carece de experiencia teatral y ahora será protagonista en dos de los actos púnicos (‘Las bodas’ y el ‘Oráculo’). “Por eso ha sido muy importante para mí seguir los consejos de Julio y del director,, Adrián Quiñones”, apunta, mientras que su pareja en las fiestas y en la vida real apunta que el comienzo “será duro, pero, seguro, que después irá todo rodando”, resaltando que entre ambos existe “una gran complicidad, con lo que estamos convencidos de que es gran química se percibirá cuando demos vida a Himilce y Aníbal”, vaticinan.