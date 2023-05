Los principales candidatos a la Alcaldía de Águilas responden: objetivos y propuestas para el 28M

La Opinión charla con los candidatos a la Alcaldía de Águilas, con representación actualmente. Cs, que ha tenido también una edil, no presenta candidatura; la coalición IU-Podemos- Alianza Verde presenta a Gabriel Lozano y no tuvo representación en la legislatura que ahora concluye.

Mª Carmen Moreno (PSOE)

"Acabamos de conseguir más de 3,2 millones para desarrollar el Plan de Sostenibilidad Turística"

Termina una legislatura en la que ha tenido una mayoría absoluta holgada con 13 concejales. ¿Espera repetir?

Espero que los aguileños y aguileñas me den una confianza mayoritaria, puesto que hemos trabajado por y para Águilas durante estos cuatro años. No hay ninguna duda de que hemos hecho numerosos proyectos, hemos cumplido nuestro programa electoral prácticamente al cien por cien y ahora son los ciudadanos quienes tienen que valorar si creen que lo hemos hecho bien. Yo espero lograr una mayoría holgada, para poder gestionar con autonomía e independencia el ayuntamiento; de no tenerla, al final los pactos con los otros partidos siempre debilitan la estabilidad de gobierno.

Una legislatura complicada marcada por el coronavirus. ¿De qué logro se siente más orgullosa?

De haber cumplido nuestro programa electoral al cien por cien. Hemos transformado una calle céntrica como Conde de Aranda en peatonal; hemos incrementado el número de kilómetros de carril bici; un plan de asfaltado muy importante que tenemos que continuar en los próximos años. En cuanto a la rehabilitación del Embarcadero del Hornillo, en los próximos días va a finalizar la primera fase y ya hemos pedido la subvención de tres millones de euros al Ministerio para que este BIC quede rehabilitado. Se está construyendo el edificio de asociaciones, el arreglo de calles muy importantes como la Calle Murcia o los paseos de la bahía de levante. Hemos ampliado las zonas verdes e incrementado las zonas de arbolado de nuestra ciudad. Son compromisos que llevábamos y hemos cumplido.

¿Le quedó algo por hacer?

Sí, la piscina cubierta y el aula de estudio 24 horas: ambos proyectos están en construcción y no los hemos podido terminar. La piscina, porque la empresa contratista abandonó la obra. Pero esa adversidad nos ha permitido modificar el proyecto para hacer una piscina con ocho calles para competiciones federadas. En cuanto al aula, la obra ya está comenzada.

¿Qué proyectos se marca, si renueva en la Alcaldía?

El desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística: acabamos de conseguir más de 3.2 millones de euros para, entre otras actuaciones, regenerar toda la zona de la estación del ferrocarril. Regenerar parte de la zona de la Bahía de Poniente, finalizar la rehabilitación del Embarcadero del Hornillo y la construcción de un parking para 300 plazas. Estos son los proyectos más importantes que nos planteamos para la siguiente legislatura.

Estos cuatro años, ¿le han permitido ampliar el programa, con otros proyectos que no llevaba en un principio?

Sí, múltiples actuaciones. La mejora de los paseos de la Bahía de Levante,y el plan de asfaltado, tampoco lo llevábamos y lo hemos realizado. Las escuelas de verano, las aulas matinales gratuitas que han empezado en el colegio Ramón y Cajal, y las vamos a llevar al resto de centros educativos el próximo curso. También hemos adquirido la centenaria Casa Ruano y nos han concedido 1,8 millones de euros de los Fondos Next Generatión para su rehabilitación. Con la llegada de dinero de este tipo de fondos y de subvenciones hemos realizado numerosos proyectos que no les han costado ni un euro a los aguileños.

Desde su punto de vista, ¿cómo puede mejorar Águilas?

Tenemos que solucionar el problema del aparcamiento e incrementar las zonas arboladas para luchar contra el cambio climático. Este es un compromiso que tenemos que adquirir todas las administraciones, porque debemos pensar en el futuro, en nuestros hijos, el qué queremos dejar en el municipio y eso pasa por la lucha contra el cambio climático. Es un compromiso prioritario para la próxima legislatura. También tenemos que desarrollar y poner en marcha el Plan General de Ordenación Urbana, que en esta legislatura se ha podido aprobar después de 16 años y va a suponer la ampliación del polígono industrial y el incremento de suelo para uso turístico hostelero.

Eva Reverte (PP)

"Se nos ha hecho poco caso y hemos sido el motor de impulso de un gobierno sin ideas"

Repite como candidata por el Partido Popular a la Alcaldía de Águilas, después de una legislatura en la oposición. ¿Qué balance hace?

Han sido cuatro años complicados, marcados por una pandemia. Pero cuatro años en los que hemos tenido la oportunidad única de trabajar por nuestros vecinos, de ayudar a los demás. Ha sido una experiencia realmente gratificante. Nos hubiera gustado ser más escuchados, pero, lamentablemente, se nos ha hecho poco caso, a pesar de haber sido el motor de impulso de un gobierno carente de ideas. Hemos trabajado intensamente, hemos presentado más de 500 propuestas para mejorar la vida de los aguileños. Muchas de ellas rechazadas y posteriormente copiadas por el simple hecho de venir de la oposición.

Después de estos cuatro años trabajando en la oposición, ¿espera un mayor respaldo en las urnas?

Tenemos claro que sí, hemos tenido cuatro años para confeccionar junto a la sociedad un proyecto de trabajo para llevar a cabo tras el 28 de mayo. Hemos estado junto a todos los colectivos, día tras día. Tenemos un proyecto de futuro para Águilas confeccionado junto a la sociedad, junto a todos los sectores productivos. Los ciudadanos están pidiendo un cambio y ha llegado nuestro momento: somos la única alternativa para que Águilas salga del estancamiento y prospere.

Presenta una lista en la que alterna concejales de esta legislatura con otras incorporaciones nuevas, ¿cómo la valora?

Es una candidatura ganadora, capaz, implicada y que por encima de todo llega para trabajar por Águilas y sus pedanías. Un equipo concebido para ganar y preparado para gestionar el futuro de nuestro municipio.

¿Cómo puede cambiar Águilas?

Escuchando a mis vecinos cada vez que pongo el pie en la calle. Teniendo una ciudad más limpia, realizando un cambio integral de contenedores, aumentado la frecuencia de recogida de basura y de enseres; mejorando la seguridad ciudadana, con un plan que nos permita aumentar la plantilla de la Policía Local y la de Protección Civil, y continuar trabajando para que, cuando Nuñez Feijóo llegue a la Moncloa, por fin, sean escuchadas nuestras reivindicaciones con un refuerzo de agentes de la Guardia Civil. Reivindicando mejoras en el Área III de Salud, viendo acabado y en funcionamiento el CIAR; la renovación del puerto con la creación de plazas de aparcamiento; un plan de reorganización del tráfico; evaluar el alumbrado público para garantizar la seguridad ciudadana; apostando por el turismo deportivo.

¿Qué puede aportar su candidatura a Águilas?

Trabajo, ganas de hacer posible una ciudad mejor, donde crezcan nuestros hijos y envejezcan con calidad nuestros mayores. Una ciudad amable y accesible, que esté viva los 365 días del año; ayudando a los empresarios y autónomos; apoyando a nuestros sectores primarios, a los agricultores y pescadores; en el cuidado y mantenimiento de caminos rurales. Águilas necesita con urgencia que la Región de Murcia tenga las transferencias en Costas y sabemos que López Miras va a trabajar por conseguirlo. Tenemos que dejar de ser unos acomplejados, contamos con la mejor materia prima, nuestro entorno, este clima. Hay que propiciar las herramientas necesarias para atraer inversores y evitar la estacionalización.

¿Cuáles son los principales proyectos que lleva en su programa?

Necesitamos mejorar muchos aspectos para asentar las bases de nuestro proyecto de ciudad, y comenzar a trabajar para desarrollar proyectos ilusionantes: la construcción del Centro de interpretación del ingeniero y fotógrafo Gustavo Gillman; creación de un taller de Carnaval; modernizar el entorno de nuestras playas; remodelación de El Rubial y adecuación del Pabellón Agustín Muñoz; remodelación de la Plaza de Abastos; ampliación del suelo industrial y nuevo acceso al polígono industrial; medidas sociales a personas mayores que viven solas o dependientes y creación de un programa de envejecimiento activo; fomentar las políticas de Igualdad y lucha contra la violencia de género, ampliación de la oferta de actividades juveniles...

Isidro Carrasco (Vox)

"Pondremos una oficina de Policía en El Placetón, foco de robos y conflictos a diario"

Después de estar usted cuatro años alejado de la política, retorna como candidato de Vox. ¿Por qué vuelve a la política municipal?

Vuelvo a la política porque tengo dos hijos y lo que tenemos hoy en día no es lo que yo quiero para ellos. Además, porque creo que Águilas es una ciudad espectacular, que está por desarrollar, por despegar, y está estancada. Creo que el único proyecto que puede hacer que Águilas funcione en todos los aspectos, tanto en el de atraer inversión como en la seguridad de nuestros vecinos, el único proyecto que lo cumple es Vox. Desde que conocí el proyecto de este partido y a Santiago Abascal, no me lo pensé: tenía que volver a la política para poner en práctica en mi municipio esas políticas que son las que necesitamos.

¿Espera usted conseguir un mejor resultado que en las últimas elecciones municipales?

Somos muy optimistas: por lo que vemos en la calle, nuestras cuentas las hacemos en la calle todos los días. A raíz de la presentación de la candidatura, hemos visto cómo a la gente se le ha quitado el miedo, tiene muchas ganas de cambio y las expectativas son muy buenas: me atrevo a decir que vamos a ganar las elecciones.

Ha estado muy activo en este último periodo de legislatura, ¿cómo ve Águilas?

He estado muy activo, como coordinador del partido y junto a nuestro concejal Juan Guirao, y hemos podido sacar adelante muchas propuestas, hemos contactado con los vecinos y les hemos solucionado problemas. No obstante, la Águilas actual está peor que nunca: hay un eslogan que dice ‘Águilas mejor que nunca’, pero la realidad es otra, es la que vemos todos los ciudadanos de a pie. Águilas es un municipio de 36.000 habitantes que queremos vivir del turismo, además de nuestra agricultura, y las políticas que se están aplicando no son las que se merece este municipio que tiene un potencial aún por desarrollar. Eso es lo que nos motiva a nosotros para sacar los mejores resultados y poner a Águilas donde se merece.

¿Qué cree que necesita para la próxima legislatura Águilas?

La seguridad es lo más importante que necesitamos en nuestras vidas, no podemos vivir con miedo. Necesitamos incrementar la plantilla de Policía Local y poner una oficina de la Policía Local en el centro del municipio: nosotros la proponemos en El Placetón, para un acceso más directo con los ciudadanos. El Placetón es un foco de conflictos diarios, de robos, los vecinos de la zona están asustados.

Además, la limpieza: los trabajadores de la empresa son los mejores, pero la gestión del gobierno es muy mala y la elección de los contenedores es un fracaso, por lo que los vamos a cambiar. Los aparcamientos también suponen un problema, puesto que se han hecho calles peatonales y carriles bici: que estamos de acuerdo en que hay que actualizar y modernizar la ciudad, pero no se puede empezar la casa por el tejado, antes hay que solucionar los problemas de aparcamiento y nosotros proponemos la creación de un parking y vamos a eliminar la zona azul hasta que el parking esté realizado.

¿Cuáles son las líneas que marcan su proyecto?

Nuestro programa electoral es muy extenso, con objetivos como acercar el Ayuntamiento al ciudadano. De esta manera, vamos a eliminar la cita previa y vamos a crear una oficina de atención al mayor, sobre todo para ayudarles con las nuevas tecnologías. Vamos a ayudar a los ciudadanos a resolver sus problemas al instante. Hay que eliminar mucha burocracia, para facilitar la atracción de empresas, de inversores, a nuestros comerciantes y hosteleros eliminando las tasas de licencia de apertura. También tenemos que facilitar que se instalen en el municipio empresas grandes que lleguen de fuera, que no se ha instalado ninguna con las políticas que se han llevado a cabo, y estamos viendo cómo nuestros vecinos se tiene que ir a trabajar fuera de Águilas. Yo conozco perfectamente cómo funciona la Administración y vamos a ser capaces de atraer inversiones para que nadie tenga que irse a trabajar fuera de Águilas.