Little Pepe, nueva música popular andaluza

El artista malagueño José Manuel López Gallego, AKA Little Pepe, uno de los pilares claves de la música urbana en nuestro país, iniciaba el 1 de febrero una serie de conciertos en las que ya están sonando las canciones del proyecto más «ecléctico» de su carrera. Ahora, con la producción de Óscar Sánchez (SFDK), se acerca a melodías pop, boleros y flamenco, aunque sin perder su esencia. Que la fusión en la música urbana está dando canciones impresionantes no es algo nuevo, pero el trabajo que tienen entre manos Acción Sánchez y Little Pepe sí.

El disco, que llega esta noche a la Sala Spectrum bajo el brazo del propio artista, se llama El real one love y ha encapsulado el aire flamenco de Málaga junto con los ritmos más caribeños, y los ha vestido de pop apto para todos; un trabajo, en definitiva, sin etiquetas. En el apartado lírico, las letras evocan trocitos de los aprendizajes de su vida, un mensaje trascendente con los pies pegados al suelo.

El dream team de este LP lo integran Little Pepe como compositor y Óscar Sánchez en la producción, junto a Zatu (la otra parte de SFDK) y Niggaswing. Además, han colaborado Green Valley, Fyahbwoy, Kaze, Capaz, Kafu Banton y el murciano Soge Culebra. Todo el disco se grabó en el nuevo estudio de SFDK, La Factoría Creativa, y se creó en hermandad.