El UCAM Murcia se agarra al Palacio tras caer de nuevo ante el Real Madrid (79-63)

Al UCAM Murcia CB tan solo le queda una bala, pero puede que sea la más efectiva. Y es que deberá ganar este miércoles al Real Madrid en el Palacio de los Deportes (20.30 horas, Movistar +) si quiere prolongar unos días más esta final de la Liga Endesa. No había ganado nunca en casa del conjunto blanco en la ACB, ni tampoco ha podido hacerlo en la lucha por levantar el título de la Liga Endesa al caer de nuevo en el segundo partido de esta serie (79-63). Por lo que se agarrará a su poderío mostrado en el pabellón de la capital del Segura, donde tan solo perdió dos encuentros de la liga regular, para seguir soñando.

Deberá recurrir el plantel de Sito Alonso a la épica después de dar la cara por segunda vez en el WiZink Center y no ser suficiente para imponerse al Real Madrid. El partido fue prácticamente un calco a lo ocurrido en el primero, quizás algo más igualado en la segunda parte cuando un triple de Ludde Hakanson colocaba el 55-51 en el marcador a escasos minutos de finalizar el tercer periodo. Sin embargo, en el último cuarto apareció Rudy Fernández para romper la zona con un 4/4 en triples y adelantar su despedida como jugador del conjunto blanco, tras anunciar su retirada hace unos meses, con una cancha que se vino abajo y homenajeó al alero. Es consciente el balear que todavía no está nada cerrado y que no es su último partido como madridista, al quedar al menos el de este miércoles en Murcia, pero sí que puede ser el último ante su afición si el UCAM no fuerza el quinto y definitivo en los próximas para que la final vuelva a Madrid el domingo.

Por ello luchará desde este miércoles, en un escenario bien distinto. Con el calor y el aliento de su público, en un pabellón en el que no quedan entradas desde hace días, el equipo murciano tratará de dar ese plus que le ha faltado para acabar imponiéndose al Real Madrid en esta edición de las finales de la Liga Endesa. Dustin Sleva, con 13 puntos, y Rodions Kurucs, con 11 en su casillero, fueron los máximos anotadores de un equipo univeristario al que su gestión con las faltas le acabó pasando factura todo el encuentro. Primero con las tres señaladas tanto a Yannis Morin y Moussa Diagne, los dos pívots, en el tramo final del segundo cuarto, y después en el tercer periodo por el mismo motivo en los casos de Dylan Ennis y del propio Rodions Kurucs. De hecho, el alero acabó eliminado por este motivo.

Mismo plan de inicio

El UCAM mantuvo el plan del primer partido de la final y lo cierto es que lo cumplió a rajatabla. Moussa Diagne fue la única variación en un quinteto inicial que aguantó el primer arrón del Real Madrid, liderado en ataque por Dzanan Musa, y que se mantuvo a rebufo desde su acierto en el perímetro (11-5). Dejó seco el conjunto univeristario a su rival desde el triple en los primeros diez minutos, con un 1/6 para los de Chus Mateo, mientras que sus puntos siempre venían desde esa vía con lanzamientos desde fuera convertidos por Kurucs y Caupain (14-13). El Real Madrid alternó también su defensa individual con una zona, tratando de castigar al UCAM con su propia medicina, pero se llegó con todo apretado al término de este periodo (18-15).

Diagne y Morin, lastrados por las faltas

Un parcial de 0-5 de salida en el segundo cuarto recargó la confianza de los de Sito Alonso en una fase de partido cargada de luces y sombras (22-21). El Real Madrid, ante su sequía desde el triple, se impuso en el intercambio de canastas con el poderío de Yabusele en la pintura, sacando siempre petróleo ante una defensa murciana a la que acabó mermando. Un triple de Caupain parecía traer buenas noticias para el UCAM (24-25), pero fue entonces cuando llegaron las malas. Se tuvo que retirar de la pista Moussa Diagne por cometer su tercera falta, y a los pocos minutos también Yanis Morin por el mismo motivo. Los dos únicos pívots universitarios se vieron lastrados demasiado pronto, y a tres minutos del final Sito Alonso tuvo que finalizar la primera mitad con Kurucs haciendo el rol de 'cinco' en la defensa 2-3 en zona junto a Dustin Sleva y Sant-Roos. Todo se complicó cuando el Real Madrid encontró en este momento su acierto en el triple, primero con Facundo Campazzo y después con dos lanzamientos convertidos por Rudy Fernández que abrieron brecha justo antes de encarar el descanso (40-30).

Un tercer cuarto alocado

Avisó Rodions Kurucs desde el triple nada más iniciarse la segunda mitad, pero el partido se rompió por momentos y ahí apareció Dzanan Musa. El jugador bosnio lideró de nuevo a un Real Madrid que buscaba ampliar su renta para desplegar su juego de manera más cómoda, aunque el UCAM aguantó este arreón a pesar de su rival le hizo un roto en el rebote defensivo (45-36). Los triples de Sleva y Ennis le permitieron estar por debajo de los diez puntos de diferencia una vez superado el ecuador del tercer cuarto (51-44), sin embargo, volvió a contar con problemas en la gestión de las faltas con la tercera del escolta y de Rodions Kurucs. Después de eso, en plena crisis por el rebote, apareció Morin en el ofensivo para convertir con un mate y en la siguiente acción Ludde Hakanson, con el noveno triple anotado por el UCAM en el partido, escribió un guion totalmente nuevo cuando el Madrid parecía que podía escaparse (55-51). Lo tuvo que parar Chus Mateo con tiempo muerto para buscar la reacción de lo suyos, mientras que los universitarios no pudieron ponerle la guinda a sus brillantes minutos tras perder por faltas, al cometer la cuarta en el último minuto de este cuarto, a Rodions Kurucs (57-52).

Rudy sentencia el partido

Cuando el UCAM lograba acercarse, el Real Madrid encontraba la fórmula para alejarse en el marcador en un abrir y cerrar de ojos. Lo hizo en el tercer cuarto y nada más iniciarse el segundo, con un triple de Rudy Fernández que obligó a Sito Alonso a pararlo con tiempo muerto (62-52). Los de Chus Mateo estaban cómodos gestionando desde el colchón de los dos dígitos ante un UCAM mermado, sin poder utilizar todas sus armas al estar lastrado por las faltas (66-58). A cinco minutos para el final varió muy poco el encuentro, lo que favoreció al conjunto blanco al ir por delante y romperse el ritmo con las revisiones de los colegiados en el 'Instant Replay'. Rudy Fernández le puso la guinda a la que puede ser su última actuación en el WiZink Center al convertir su cuarto triple sin fallo (74-61) a falta de un minuto y medio para el final. El equipo universitario intentó por todos los medios pelear contra el reloj una vez más para acercarse, pero ya no había posibilidad de nada más (79-63).