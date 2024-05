Comienza el mes de los castings en el Real Murcia

Con la mala experiencia del pasado curso, cuando Felipe Moreno tuvo que salir al rescate de Javier Recio ante las dificultades del director deportivo para firmar a un entrenador, el madrileño ya anda con las pilas puestas para no tropezar con la misma piedra. Tres nombres tendría en su agenda para el banquillo 24-25 del Real Murcia, y ninguno de ellos sería Pablo Alfaro.

Pero, aunque Recio ya esté haciendo llamadas y contactando con posibles técnicos, nadie en Nueva Condomina ha confirmado oficialmente si el director deportivo cumplirá su contrato o será despedido al no cumplirse los objetivos. Tampoco se sabe con exactitud si se va a mantener el modelo, con el ex del Mallorca al frente de toda la planificación, o si se da un vuelco, dando paso a la Comisión Deportiva de la que tanto se ha hablado en los últimos meses.

Por ello, antes de que se resuelva la incógnita del banquillo, el Real Murcia deberá avanzar la próxima semana qué ocurrirá con Javier Recio, aunque, teniendo en cuenta que echarle costaría 120.000 euros al club, todo parece indicar que no habrá cambios en esa parte del organigrama. De ahí, que ya esté trabajando en la búsqueda del entrenador.

No parece muy partidario Felipe Moreno de rascarse otra vez el bolsillo en una temporada en la que se han acumulado los gastos extras, empezando en el pasado mes de noviembre con el despido VIP de Gustavo Munúa y continuando en el mercado de invierno, cuando también hubo que finiquitarse a Ángel Montoro, uno de los jugadores mejor pagados. Además, el cierre de temporada tampoco ha ayudado a aliviar la asfixia económica. Sin play off, el Real Murcia se queda sin el plus de las taquillas, y con los jugadores ya de vacaciones, todavía quedan dos mensualidades por abonar -la de mayo y la de junio-.

Fue justo el 31 de mayo de 2023 cuando el Real Murcia anunció la contratación de Javier Recio como responsable de la dirección deportiva, sin embargo el fichaje del entrenador no se llevó a cabo hasta el 2 de julio, cuando Felipe Moreno apostó por Munúa después de que se cayeran todas las opciones del director deportivo. Como no podrá repetirse la historia, se espera que el máximo mandatario del club aproveche el final de esta semana para reunirse tanto con el madrileño como con Pablo Alfaro con el fin de dejar resolver esos dos principales temas los próximos días.

Parece que Recio no se moverá de Nueva Condomina, algo que no está tan claro con Pablo Alfaro, sobre todo porque el director deportivo prefiere cambiar de rumbo y apostar por otro perfil de técnico. Son varias las opciones que ya están sobre la mesa del madrileño, que volverá a iniciar un casting parecido al del pasado curso aunque con la esperanza de que tenga mejores resultados.

Pendientes también de lalista de bajas

Aunque la temporada no acabará oficialmente hasta el 30 de junio, la próxima semana ya podrían empezar a conocerse los nombres de los jugadores con contrato que no entran en los planes del club para el curso 24-25. Además, hay pendientes varias renovaciones. Después de asegurarse la continuidad de Isi Gómez y de Alberto González, otros nombres que interesarían son Manu García y Dani Vega, aunque este último ya podría tener asegurado otro destino.