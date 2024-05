El Real Murcia solo empata y dice adiós a sus opciones de play off (1-1)

No fue el mejor partido del Real Murcia. Aunque el Real Murcia tampoco nos tiene acostumbrados a grandes partidos. Pero cuando José Ángel Carrillo puso el 1-0 en el minuto 77, pocos pensaban que la victoria se iba a escapar de Nueva Condomina. Con el Ceuta goleando al Atlético B, el tanto del delantero murciano frente al Mérida dejaba a los granas con vida para la última jornada, sin embargo, cuando solo faltaban tres minutos para el final del partido hubo un cambio de guion más que doloroso. Empataba el Mérida, un empate que ya no se movió del marcador, un empate que, ahora sí, confirma lo que el Real Murcia lleva intentando evitar varias semanas.

Sin favores esta vez de los rivales, no hicieron los deberes los de Alfaro, y al no hacer los deberes se quedan matemáticamente fuera de la lucha por la quinta plaza. No habrá play off, no quiso el destino regalar esa oportunidad a un equipo que ha hecho muchas cosas mal esta campaña. No habrá nada en juego en la última jornada, cuando toque visitar al Atlético B, un Atlético B que ayer encajó cuatro en su duelo con el Ceuta. Será el Ceuta el que esté en el play off, porque no solo se bajaron los granas de la pelea. También lo hizo el Recreativo de Huelva, que perdió en el campo del colista Granada.

Primera parte decepcionante

Tenía que saltar el Real Murcia al césped de Nueva Condomina como si afrontaran el último partido de sus vidas. Pero, en cambio, los granas apostaron una vez más, y ya son infinitas, por su versión más apática. Ni un tiro entre los tres palos firmaron en la primera parte, una primera parte en la que se conformaron con sacar varios córner y con algunos chispazos de Dani Vega, chispazos que no sirvieron para enchufar al resto de sus compañeros.

Nadie puede negar que el gran fracaso de esta temporada del Real Murcia está en el ataque. Son ya muchas jornadas en las que se han visto las costuras como para no saberlo. Pero es que ni ante el Mérida, un equipo que hace una semana sellaba la permanencia, fueron capaces los murcianistas de hacer daño en los últimos metros. Con Carrillo otra vez completamente desaparecido, y eso que en esta ocasión sí se insistió con balones al área, el meta Juanpa no tuvo ni que despeinarse para dejar su portería a cero después de 45 minutos de lo más sosos, 45 minutos que no demostraron para nada todo lo que se jugaba el Real Murcia en el partido de este sábado.

Todas las buenas intenciones de la semana, mucho hablar de creer y soñar, mucho recibimiento, mucho insistir en la necesidad de que la gente vaya al campo, pero el Real Murcia una vez más demostró que no se merece estar en el play off. Si no lo ha estado durante 36 jornadas, viendo la falta de ganas de la primera parte tampoco parecía que fuese a cambiar mucho la cosa en las dos últimas semanas del campeonato. Y, visto lo visto, de que ocurriera el milagro, la mayoría apostaría por una eliminación más que tempranera.

Dani Vega y poco más

Tenía toda la presión el Real Murcia, pero el Real Murcia saltó al césped más o menos como el Mérida, un equipo que no se jugaba absolutamente nada. Es verdad que movieron el balón lo más cerca posible del área rival, algo que no suele ocurrir demasiado, pero también es verdad que no sirvió de nada, porque el peligro fue igual a cero. Dani Vega, por la derecha ante la ausencia del sancionado Loren Burón, intentaba agitar a los suyos, pero unas veces no estaba acertado en el último pase y otras no encontraba la compañía necesaria para que la jugara acabara en peligro.

No daba resultado el paso adelante de un Real Murcia con un centro del campo incapaz de filtrar balones, incapaz de sorprender a las defensas rivales, pero es que ese paso adelante acababa con la solidez defensiva que ha elevado a los de Alfaro en esta segunda vuelta. Con el equipo más ancho, el Mérida pudo dar algún que otro susto, hasta el punto de que Marc Baró tuvo que sacar prácticamente bajo palos un disparo de Beneit que hizo saltar las alarmas en Nueva Condomina. Todo comenzaba con una mala salida de balón de Rofino que aprovechaba Busi para abrir a su compañero, que tras quitarse todos los obstáculos de encima ya casi se relamía cuando Baró sacó un balón que era gol.

Aficionados del Real Murcia en NC / Juan Carlos Caval

Fue la mejor ocasión del Mérida, un Mérida que también se sentía cómodo cerca del área de Manu García cada vez que Sandoval tocaba el balón.

No estaba consiguiendo el Real Murcia convertir en fácil una cita decisiva, y mientras que el marcador no se movía en Nueva Condomina a favor de los granas, tanto el Ceuta como el Recreativo de Huelva hacían los deberes en sus compromisos. Apenas tres minutos necesitó Rodri Ríos para dar ventaja a los ceutíes en Madrid. No mucho más tardó el Recreativo ante el colista Granada. Era en el dieciocho cuando ya ganaban los de Abel Gómez. Y mientras esas noticias llegaban, los aficionados murcianistas en el estadio grana volvían a intentar asimilar que llegar al play off era un sueño y que los sueños pocas veces se hacen realidad.

Alfaro se quita el corsé

No les gustaba a los aficionados murcianos lo que estaban viendo y tampoco le gustaba a Pablo Alfaro. O eso parecía cuando a la vuelta del descanso ya había realizado dos cambios. Pedro León, otra vez condenado al banquillo pese a la ausencia de Loren Burón, era llamado a filas para intentar salir al rescate de los suyos. Ocupaba el muleño el sitio de un Carrión que en esta ocasión no fue la solución que buscaba Alfaro. También salía un Isi Gómez que anda renqueante ya muchas semanas y que sacaba del terreno de juego a Svidersky.

Daba igual los cambios que hiciera el Real Murcia, porque nada diferente se veía en el terreno de juego. Había que ganar pero no aparecía un Real Murcia ganador sobre el terreno de juego. Como en la primera parte, se vio a un equipo grana asustadizo, sin saber qué hacer con el balón, sin saber cómo hacer daño al Mérida. Quitando una acción en la que Vega no pudo rematar en una situación inmejorable cuando el segundo tiempo acababa de empezar, poco más pudieron echarse a la boca los aficionados granas, que sentían que en cualquier momento el Mérida podía dar el susto.

Volvió Alfaro a intentar tocar teclas. En esta ocasión, probó con dos delanteros. Aunque no es el maño partidario de tener en el campo dos puntas, veía tan fea la cosa, que no le quedó otra. Fue en el minuto 67 cuando Amin saltaba al campo en lugar de Tomás Pina.

Entrados en los últimos veinte minutos, el Real Murcia intentaba encontrar huecos en la defensa del Mérida; los visitantes por su parte buscaban aprovechar cualquier contra. Pudo adelantar Sandoval a los emeritenses con un disparo que se marchó fuera por poco, y lo intentaron los granas con un tiro de Carrillo y con otro disparo desde fuera del área de Larrea que acabó en las manos de Juanpa. No ayudaba a los murcianos el nerviosismo de saber que el Ceuta seguía ganando con comodidad frente al Atlético B.

Entre Pedro León y Carrillo... gol

Y cuando Nueva Condomina tenía ya casi bajados los brazos, apareció Pedro León para regalar un gol a Carrillo (minuto 77). Porque el tanto acabará en el casillero del delantero murciano, pero gran parte de la culpa del balón que llegó al '11' grana la tuvo el muleño, que con un centro maravilloso provocaba el tanto que volvía a dejar con vida al Real Murcia en la lucha por el play off.

Cuando el Real Murcia marca un gol, el Real Murcia casi siempre gana. Solo hay que ver todos los 1-0 que le han dado vida esta campaña. De ahí que, con algo más de diez minutos por delante, la confianza fuese máxima en los de Alfaro. Porque si algo se le da bien a los de Alfaro es defender un marcador a favor. Sin embargo, ha hecho tan mal las cosas esta campaña el Real Murcia, que el destino no está dispuesto a ponérselo nada fácil. De ahí, cuando ya muchos miraban a la última jornada, el Mérida demostró que todavía no había acabado este partido. Fue en un córner cuando llegó de nuevo la decepción. Mizzian, en el 87, aprovechaba la fragilidad defensiva de los murcianistas para rematar el balón que ponía desde la esquina Eliseo.

Sin solución tras el jarro de agua fría

Se lanzó el Real Murcia arriba. Sabían los granas que no podían fallar, sabían que un empate acababa con cualquier posibilidad, y lo intentaron todo. La tuvo Marc Baró, pero una parada espectacular de Juanpa dejó sin el 2-1 a los granas. Faltó cabeza en ese momento, faltó paciencia al meter balones al área, pero era la situación tan complicada que era imposible pedir paciencia. Tan complicada que ya no hubo solución. Un empate que deja al Real Murcia matemáticamente fuera del play off. La victoria del Ceuta, que ganaba 4-0 al Atlético B, era definitiva para que los de Romero asegurara el quinto puesto. Fueron los únicos que hicieron los deberes. No pudo el Real Murcia con el Mérida, pero es que tampoco pudo el Recreativo de Huelva con el colista Granada (2-1), y así las cosas, no habrá nada en juego en la última jornada para los granas.