¿Dónde están los delanteros del Real Murcia?

Ha llegado el Real Murcia al tramo final de la temporada en su mejor estado de forma. Ya no hay errores groseros en defensa, la mayoría de futbolistas señalados han dado un paso al frente, el debate en la portería se cerró hace mucho tiempo y las victorias se han multiplicado respecto a la primera vuelta. La suma de todo ha dado como resultado un Real Murcia que a falta de dos jornadas para que acabe la liga regular sigue confiando en una carambola para clasificarse para el play off. Sin embargo, hay una línea que se ha mantenido a lo largo de todo el curso de capa caída. Ni con la evolución positiva de los murcianistas ha conseguido Pablo Alfaro obtener rendimiento de la delantera, una delantera que sigue en off pese a la llegada de los triunfos y al salto en la clasificación.

Con la marcha de Rodri Ríos en enero, José Ángel Carrillo, que ya sumaba muchas jornadas de titular, se convirtió en indiscutible al no tener competencia en el banquillo, porque ni Álex Rubio ni Amin eran alternativas al murciano. Sin embargo, esa regularidad sobre el terreno de juego apenas se ha transformado en goles. Cuatro suma el canterano grana en la segunda vuelta, de los que solo uno, el logrado de penalti frente al Granada B, ha dado puntos.

Aquel tanto en el minuto 91 significó la victoria que tranquilizaba los ánimos después de la goleada encajada contra el Castilla. En ese 5-1 también marcó Carrillo, aunque su gol no sirvió absolutamente de nada. Los otros dos llegaron frente al San Fernando, significando el 2-0 después de que Isi Gómez encarrilara la victoria, y contra el Melilla, en una situación idéntica a la anterior. Tomás Pina era el encargado de abrir el marcador, siendo el murciano el que lograba el tanto de la tranquilidad.

Cuatro goles lleva Carrillo en la segunda vuelta, una cifra insuficiente para un delantero que llegaba en verano como guinda del pastel a un ataque de lujo y que ha jugado prácticamente todo. Porque Amin, que llegó en enero y que solo suma un tanto, el de la victoria ante el Alcoyano (2-3),y Álex Rubio, que puso el 3-0 contra el San Fernando, apenas han tenido minuto. El ex del Ourense todavía ha disfrutado de cuatro titularidades, pero el ex del Muleño ha sido condenado por Alfaro al banquillo. 23 minutos son su contribución al equipo en las últimas nueve jornadas, de las que en siete se ha quedado completamente a cero.

No ha cambiado nada en la delantera en este 2024. Sus números están lejos de un equipo confeccionado a golpe de talonario y que puso especial cuidado en traer a los atacantes más deseados. Pero ante la falta de productividad de los futbolistas del área, los de segunda línea han dado un paso al frente en esta segunda vuelta, siendo claves en la reacción murcianista. De hecho, de los últimos siete tantos del equipo, seis han sido conseguidos por defensas y centrocampistas. De hecho, de los veinte sumados en la segunda vuelta, solo seis los han celebrado los delanteros.

La última victoria del Real Murcia, la que le volvía a meter en la pelea por el play off, llegó gracias a un gol de penalti del lateral Marc Baró y a un tanto en propia puerta de Jeremy, del Antequera. Pero es que una semana antes, contra el Castellón, fueron Alberto González y Rofino, los dos centrales, los que pusieron en aprietos al líder con sus goles. No queda ahí la cosa. Al Ceuta se le ganó 1-0 y el autor del tanto de la victoria fue Marc Baró, también desde los 11 metros. Y el 14 de abril, en la victoria ante el Melilla, Tomás Pina aparecía en el minuto 9 para abrir un marcador que luego cerraría Carrillo. Un 0-1 dio los tres puntos en la visita a Algeciras, y ese único gol lo marcó otro defensa, Juanmi Carrión.

Y así semana tras semana, porque en esta segunda vuelta, de los 20 goles anotados por los granas, seis han sido logrados por defensas (Marc Baró, 3; Alberto González, 2; Carrión y Rofino, 1), mientras que siete han llegado de las botas de jugadores del centro del campo (Loren Burón, 3; Isi Gómez, 2; Tomás Pina y Svidersky, 1).