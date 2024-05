El Real Murcia, ante la hora del asalto

Lleva el Real Murcia varias semanas de persecución. No cejan los granas en su intento de alcanzar el quinto puesto. Incluso cuando no han sido capaces de hacer los deberes, sus rivales en la pelea han fallado, para volverles a meter en la lucha. De ahí, que a falta de dos jornadas para el final de la liga regular, solo quede ya tocar arrebato para iniciar el asalto. Como no dependen los murcianistas de sí mismos, alcanzar el billete del play off se complica y mucho. Porque no solo tendrán que ganar los dos encuentros pendientes, tendrán que esperar además los pinchazos de Ceuta y Recreativo de Huelva, pero nada parece imposible después de la reacción de un conjunto que en enero parecía completamente desahuciado.

Le quedan dos balas al Real Murcia y la primera se la jugará esta tarde en Nueva Condomina. Será el Mérida el rival que visite el estadio grana, un equipo que llega ya salvado a la capital del Segura, pero que en estas últimas jornadas, los equipos sin aspiraciones, siempre encuentran motivaciones externas, como le ocurrió hace una semana al Alcoyano frente al Ceuta, de ahí que no puedan despistarse los jugadores de Alfaro.

«Sabemos que estos partidos los carga el diablo», avisaba ayer el técnico grana, recordando los méritos de un Mérida, que, según dijo, en la segunda vuelta lleva números de play off. «El partido será de mucha dificultad, habrá que estar muy concentrados y para seguir creyendo habrá que jugar al 100%», añadía.

Necesita el Real Murcia ganar al Mérida y esperar una cadena de favores. Porque, con una desventaja de dos puntos sobre el Ceuta, los granas no dependen de sí mismos, además los ceutíes tienen mejor diferencia de goles en caso de empate en la clasificación, por lo que no le valdría a los murcianistas esa opción. Encima, en la batalla hay un tercer equipo, el Recreativo de Huelva, que tiene un punto más que los granas.

De ahí, que mañana a las 19.00, en una jornada unificada, los aficionados granas tengan que dividir sus miradas. Aunque estarán ocupando sus butacas en Nueva Condomina estarán atentos a lo que suceda en el Ceuta-Atlético B y en el Recreativo Granada-Recreativo de Huelva. Como ocurre con el rival de los murcianistas, ni los madrileños, ya salvados, ni el filial granadino, descendido, se juegan nada en este tramo final.

Lo que sí aseguraría la victoria del Real Murcia, independientemente de que Ceuta y Recreativo no fallen, es llegar con vida a la última jornada, una jornada que de seguir todo igual será de infarto.

Sin Loren Burón

La única mala noticia para el Real Murcia con vistas al encuentro de hoy es que tiene la baja de Loren Burón, su jugador más resolutivo en ataque. El de Puente Genil vio la quinta amarilla ante el Antequera y no podrá repetir esta tarde en el once titular. Dos opciones tiene Pablo Alfaro para sustituirle. La más lógica llevaría el nombre de Pedro León, una vez que el muleño ya está recuperado de un proceso gripal; aunque, teniendo en cuenta los antecedentes, el técnico podría apostar por poner a Juanmi Carrión en la izquierda y trasladar a Dani Vega a la derecha. Respecto al once de Antequera, los que podrían volver son Carrillo, después de ver que Amin tampoco consigue los goles esperados, e Isi Gómez, que hace una semana arrastraba molestias.