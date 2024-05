La defensa del Real Murcia, un muro con cuatro nombres propios

Hace unos meses supondría una utopía decir que la faceta defensiva del Real Murcia se ha convertido prácticamente en la llave principal para agotar sus opciones de play off hasta la última jornada del calendario en Primera Federación. Pero se trata de una realidad absoluta. Atrás se quedaron los errores que costaban puntos, la fragilidad que cambia cada guion de partido y la vulnerabilidad que le obligaba a ir a remolque.

El conjunto grana tan solo ha encajado cuatro goles en los dos últimos partidos, dos ante el Linares y otros tantos ante el Castellón, y ha firmado ocho encuentros sin encajar un solo tanto, lo que le ha llevado a situarse a dos puntos del quinto puesto -útlimo que da acceso al play off por el ascenso- a falta de seis por disputarse.

Cierto es que el trabajo defensivo de todo un equipo no solo reside en la zaga, pero el mejor nivel en esta parcela ofrecido del Real Murcia tiene a cuatro nombres fijos. Y es que los laterales José Ruiz y Marc Baró, junto a los centrales Víctor Rofino y Alberto González, son los nombres propios en el conjunto murcianista que se empezó a reconstruir desde atrás con el inicio de la segunda vuelta. De hecho, junto al portero Manu García, serán con casi total seguridad los cinco nombres por los que comience el once inicial de Pablo Alfaro este sábado (19.00 horas, FEF.TV) en el transcendental encuentro ante el Mérida en Nueva Condomina.

El Real Murcia contaba con todos ellos desde el inicio del campeonato, pero su rendimiento ha crecido exponencialmente con el paso de las jornadas junto al resto del equipo y son la base de la reacción de un Real Murcia que tiene en su mente alcanzar los 63 puntos en estos dos encuentros, donde también necesitará los tropiezos del Ceuta y el Recreativo de Huelva para poder acabar consiguiendo esta quinta plaza.

El lateral José Ruiz, en su tercera etapa en el Real Murcia, ha silenciado todas las voces críticas que surgieron con su fichaje. Su trabajo sólido y eficaz, sumado a la picardía obtenida por la experiencia, le han convertido en un fijo en el costado diestro cuando en un principio su rol apuntaba a ser bien diferente. Su rendimiento ha ido de menos a más, al igual que ha ocurrido en la otra banda con Marc Baró.

El aterrizaje del mallorquín no fue nada fácil en la capital del Segura durante los primeros meses después de las expectativas generadas por su incorporación, pero ha sabido rehacerse en un escenario exigente y lidiar con la presión de todo tipo. Con las diferentes situaciones defensivas que pueden darse en un partido, como en las ofensivas. Muestra de ello es que ante el Antequera convirtió el penalti para abrir hacer el 0-1. Una acción vital al conocerse ya el tropiezo del Ceuta, y algo que ya hizo, precisamente ante este equipo en Nueva Condomina, al conseguir también el gol de esa importantísima victoria desde los once metros.

En cuanto a los centrales, Alberto González ha vuelto a tirar la puerta abajo en su tercera temporada como grana, siendo un pilar fundamental en la defensa de este Real Murcia desde su llegada en Segunda Federación, no ha desaprovechado su oportunidad en un año cargado de competencia y ha hablado sobre el terreno de juego. Mientras que Víctor Rofino ha confirmado su progresión una vez que las lesiones le han respetado para poder consolidarse en el once inicial.

¿Carrión por Loren Burón? Los problemas físicos, en mayor parte, sumado a las sanciones, han hecho que los cambios en el centro del campo hayan sido mayores en este Real Murcia durante la temporada. Por lo que no puede hablarse de un bloque fijo en esta parcela del campo. Además, Pablo Alfaro es un técnico dado a contar con diferentes variantes en función de los partidos, especialmente en estas posiciones. De hecho, para este sábado no podrá contar con Loren Burón, al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas, y el entrenador grana podría optar por el lateral Juanmi Carrión para ese rol, al igual que hizo unas jornadas atrás y que tan buenos resultados obtuvo.

"Estamos ilusionados porque creemos que se puede conseguir"

José Ángel Carrillo, delantero del Real Murcia, se muestra confiado en poder vencer este sábado al Mérida (19.00 horas) en Nueva Condomina, pero sobre todo en acabar conquistando esa quinta plaza que le otorgaría el acceso al play off al conjunto grana. «El equipo tiene ganas de extender esto al máximo y de poder estar junto muchas más semanas, ya que estamos ilusionados y creemos que se puede dar el objetivo», explicaba ayer ante los medios de comunicación.

Además, tiene claro de que no será nada fácil, a pesar de que su rival venga a la capital del Segura sin nada en juego. «Son partidos engañosos porque parece que tienes que ganar fácilmente, pero la realidad no es esa, no podemos relajarnos en ningún partido de esta categoría porque cualquiera nos puede ganar», advirtió y añadió que «hace 3 meses se veía imposible el objetivo, pero el equipo dio un cambio magnífico y por estamos en la situación actual. También destacó el apoyo de la afición, ya que se espera una buena entrada para este duelo. «La afición del Real Murcia es única y en estos momentos te llevan en volandas», dijo.