El UCAM roza el cielo de la ACB

No tiene que recurrir a lo divino el UCAM Murcia CB para lograr otra gesta histórica y estar en la final de la Liga Endesa por primera vez en su historia. Tan solo tiene que hacer algo tan terrenal como ganar un partido más, tan sencillo como complicado a la vez. Sin embargo, si de algo entiende este equipo es de convertir lo imposible en real. Pocos apostaban por vencer en el primer duelo en Málaga y algunos tenían fe para lograr el mismo resultado anoche. Los que no tenían una sola duda fueron los jugadores que dirigen Sito Alonso, quienes realizaron una espectacular segunda parte en el Martín Carpena que noqueó por completo al Unicaja para poner el 0-2 en las semifinales de la ACB (83-101).

El UCAM contará ahora con dos oportunidades en el Palacio de los Deportes para acceder a la final de la Liga Endesa. La primera será mañana (18.00 horas, Movistar +), donde si consigue la victoria certificará la mayor gesta de su historia en la máxima competición y, en caso de perder, contaría con una segunda opción en casa el próximo lunes 3 de junio. Sin Nemanja Radovic, al sufrir una dorsolumbalgia, y con Moussa Diagne dolorido en su rodilla por el duelo del pasado martes, los universitarios firmaron una actuación que rozó la excelencia en casa del campeón de la fase regular.

Primero con un extraordinario arranque de partido, en el que destacó un Yannis Morin en la primera mitad antes de que tener que marcharse a los vestuarios al filo del descanso por sufrir una herida en su frente de la que necesitó seis puntos de sutura. Y después por el vendaval mostrado en los siguientes veinte minutos. Con 57 puntos anotados en la segunda parte, el UCAM dejó totamente KO al Unicaja en un tercer cuarto en el que ofreció un recital ofensivo liderado por un Rodions Kurucs, con 13 puntos y ni un solo lanzamiento errado. Pero todo esto no fue posible sin una defensa férrea cimentada en la ya tradicional defensa en zona del equipo murciano en este play off que apagó por completo a los de Ibon Navarro y le llevaron a cometer 18 pérdidas.

Hasta 12 recuperaciones firmaron los jugadores del UCAM Murcia y repartieron 24 asistencias, que fueron uno de los secretos del gran momento ofensivo que llevó al equipo murciano a conquistar el Martín Carpena por segunda vez en apenas tres días. La victoria de anoche en Málaga ya no fue solo cuestión de acierto, sino de juego. Cuanto más debilitado parece que se encuentra este equipo, más fuerte se hace. De hecho, esa es una de sus mayores virtudes, su fortaleza mental para sobreponerse a cualquier situación, todavía más si vienen mal dadas.

Como le tocó vivir al principio, cuando Yannis Morin partió de inicio en el quinteto ante las molestias de Diagne en su rodilla y el pívot fue vital en los brillantes cinco primeros minutos del UCAM Murcia. La ya tradicional defensa en zona se le atragantó de nuevo al Unicaja Málaga, mientras que los universitarios se hacían más y más fuertes desde atrás. Una auténtica exhibición para jugar a la contra, forzando cinco pérdidas de su rival, con la velocidad de Dylan Ennis. Pero también en estático, con la dirección de Hakanson y su acierto desde el triple, para provocar que Ibon Navarro tuviera que agotar su primer tiempo muerto tras superar los cinco minutos del primer cuarto (9-18). El equipo malagueño respondió con un parcial de 7-2 tras un triple de Alberto Díaz y el UCAM trató de reaccionar con las rotaciones (16-20). Apareció de nuevo Yannis Morin, cuando más lo necesitaba su equipo, para conseguir una canasta y tiro adicional tras un colosal rebote ofensivo. Y también se unió Radebaugh para cerrar un cuarto que dominó por completo el cuadro murciano (21-25).

Yannis Morin, uno de los más destacados ayer del UCAM, realizando un mate. | ACB PHOTO/M.POZO / JOSÉ PABLO GUILLÉN

Caupain y Sleva abrieron el segundo cuarto con dos triples para el UCAM Murcia ante el intento del Unicaja por dar un paso adelante en el ritmo del partido (25-31). Con Moussa Diagne disputando varios minutos sin sentir aparentemente molestias en su rodilla, el conjunto universitario trató de mantener el nivel mostrado con su inicio de partido. Subía la temperatura sobre la pista del Carpena, pero continuaba realizando su trabajo con una defensa que comenzaba a sacar de sus casillas a su rival. No obstante, tras un tiempo muerto de Sito Alonso, llegó el peor momento del partido para el UCAM en esta primera mitad ante un Unicaja que, con sus visitas al tiro libre y su amplio dominio en el rebote, empató el partido tras un triple de Perry (35-35). No le tembló el pulso en este escenario al equipo murciano, que aceptó el intercambio de canastas con dos maravillosas acciones de Morin y Ennis (39-39). A dos minutos del descanso la igualdad era máxima y el partido se detuvo durante unos minutos al tener que ser atendido Morin por una brecha en la frente tras la lucha en un rebote con Osetkowski. Además, esa acción se decidió con una falta al pívot universitario más una técnica por protestar a la grada cuando se marchaba a vestuarios y un triple de Kurucs ayudó al UCAM a sobrevivir en un ambiente caliente (45-44).

Un triple de Sleva y los tiros libres convertidos por Ennis permitieron al UCAM aguantar el arreón del Unicaja nada más regresar a una pista a la que también saltó Morin con un vendaje en la cabeza (48-49). Se mantuvo en pie el equipo universitario y dos inverosímiles acciones de Kurucs y Ennis le permitieron de nuevo dominar el marcador junto a dos tiros libres de Sleva (54-59). La fortaleza ofensiva del conjunto universitario residía en su generosidad a la hora de compartir el balón y elegir la mejor opción de tiro, ahí apareció de nuevo Kurucs desde el perímetro y en la siguiente acción un nuevo triple de Hakanson obligó a Ibon Navarro a solicitar tiempo muerto tras lograr una renta de nueve puntos el cuadro murciano (56-65). Cambió la defensa el Unicaja, pero no sirvió para detener ni a un Hakanson desatado desde el triple ni a un Rodions Kurucs intratable, con 13 puntos y ni un solo fallo en sus lanzamientos, en el festival ofensivo de un UCAM que finalizó este cuarto con treinta puntos en su casillero y una ventaja de trece antes de encarar la fase decisiva (61-74).

Aguantó el UCAM los tres primeros minutos de un último cuarto donde el reloj se convirtió en su mejor aliado y el Unicaja Maálga entró en bonus demasiado pronto (63-77). Troy Caupain hizo la brecha aún más grande, con 15 puntos de diferencia, al que contestó rápidamente Perry para dejar todo como estaba (68-80). Moussa Diagne controló por completo la pintura, tanto en defensa como en ataque, en este escenario de un encuentro que seguía dominando a cinco minutos para el final, pese a que el Unicaja comenzó a enseñar los dientes (73-83). Nada cambió, el UCAM firmó un parcial de 0-5 cimentado en su brillante defensa para salir rápidamente al contragolpe y machacar Sant-Roos (73-88). Mucho tenía que cambiar la historia para que los universitarios no vencieran a falta de tres minutos y no cambió nada en absoluto. El UCAM no quitó el pie del acelerador en su espectacular segunda parte robando el balón en el apagón del Unicaja en cada posesión y acercándose a los cien puntos hasta conseguirlos (83-101).

«Presión cuando vine hace 5 años»

El entrenador de UCAM Murcia, Sito Alonso, se mostró satisfecho después del 2-0 en la serie de semifinales, algo que le cuesta asimilar aún y que no afronta con presión. «Quien más quiera seguir en la serie y menos quiera coger vacaciones tendrá mas posibilidades de ganar y nosotros tenemos muchas ganar de seguir jugando», añadió el preparador de UCAM.«¿Presión ahora por ir 2-0? Fiché aquí hace cinco años y el equipo estaba en puestos de LEB Oro a falta de cinco jornadas. Eso sí que es una presión de la leche», contestó el técnico universitario.