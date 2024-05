La ambición del UCAM se pone a prueba ante un Baskonia con el agua al cuello

La historia dice que el Baskonia-UCAM Murcia CB de esta tarde (18:15 horas, Movistar Deportes3) en la penúltima jornada debería enfrentar a un conjunto vasco ya clasificado para los play off y luchando por la cuarta plaza, y al murciano intentando buscar un sitio entre los ocho primeros a la desesperada. Sin embargo, los papeles se han cambiado esta temporada. Los universitarios ya tienen parte de sus deberes hechos teniendo asegurada su presencia en la lucha por el título, y los vitorianos tienen su último cartucho para evitar un fracaso casi sin precedentes.

El UCAM, con la baja de nuevo de Rodions Kurucs, lesionado en el partido por el tercer puesto de la Champions, llega al Buesa Arena jugándose ser cuarto y tener el factor cancha a su favor en cuartos de final. El Baskonia, con las ausencias de su mejor jugador, Chima Moneke, y el base Codi Miller-McIntyre, necesita ganar tanto hoy como el domingo al Real Madrid y esperar un fallo del Manresa.

Los murcianistas, que el domingo pasado sufrieron su derrota más abultada de la temporada en la pista del Unicaja, quieren recuperar sensaciones y olvidarse durante dos horas de los problemas físicos que sufren varios jugadores, como Howard Sant-Ross y Dustin Sleva, para demostrar que no les vale con ser séptimos, que supondría solo igualar su clasificación de la 2015-2016 pese a haber batido el récord de triunfos. El domingo aún quedará otro capítulo más, en casa (18:30) contras el Río Breogán.

Los universitarios necesitan hacer el partido duro e intenso para batir a un oponente con muchas dudas. Encima, Chima Moneke no estará en el parqué y su juego interior ha sufrido mucho durante el curso frente a rivales como el UCAM, que intentará sacar ventaja bajo los aros con Marko Todorovic y Simon Birgander. En el perímetro, Markus Howard es la principal amenaza, pero obsesionarse con la defensa del escolta, que es el máximo anotador de la liga con 19,9 puntos, quizás no sea la solución para anotarse la victoria. A ello se une que su base titular, Codi Miller-McIntyre, tampoco está y que Chris Chiozza, el director de juego que le cambió la cara al UCAM en el tramo final de la pasada temporada, no ha contado en ningún momento con la confianza de su entrenador, Dusko Ivanovic. Jugar con la ansiedad de un equipo que ha generado muchas dudas será una de las claves, pero para ello el UCAM debe abogar por el juego coral que tantos éxitos le ha dado este curso. De lo contrario, correrá el peligro de diluirse en las manos de un Baskonia que se ha quedado en los cuartos de final de la Euroliga y que contará con el apoyo de la afición más fiel y numerosa de España.

Sito: «No estamos faltos de gasolina»

«Cuando queda tan poco y tienes mentalmente aseguradas unas cosas, hay que dejar de estar contento y dar un pasito más adelante para dar un golpe sobre la mesa». Así de ambicioso se mostró ayer en rueda de prensa Sito Alonso, un técnico que quiere aún más porque «nos estamos jugando mucho, como es ser cuartos».

«Tener el play off asegurado es tremendo a falta de tres jornadas. Los hechos son los que marcan las personas y este equipo ha logrado unos hechos esta temporada impresionantes. Yo les he invitado (a los jugadores) a ir a Vitoria a dar un nivel altísimo y que la intensidad sea igual que la que hemos marcado durante todo el año. Para mí nos estamos jugando mucho, como es quedar cuartos en liga regular, que te da más posibilidades de pasar a semifinales», expresó el madrileño, quien negó que su plantilla haya llegado al tramo final sin energía. «Yo no estoy hablando de que nos falte gasolina, estoy hablando de problemas físicos que no tienen nada que ver con estar cansado. Aquí lo importante es que ningún jugador quiere borrarse. No es que estemos faltos de gasolina ni mal mentalmente, porque eso sería una falta de respeto a los que no pueden luchar por lo que nosotros estamos luchando. Tengo claro que si jugamos como equipo, superaremos esos problemillas», opinó el entrenador, quien puntualizó que en su plantilla «hay jugadores que están en el paso previo a tener que parar de verdad, pero es algo normal después de una temporada tan exigente. El esfuerzo que están haciendo es más destacable para mí por eso, porque el problema es que necesitan un descanso más largo. Pero siempre cuando hemos jugado como equipo hemos sido competitivos y eso que durante la temporada han faltado muchos jugadores importantes en varias fases», terminó diciendo.