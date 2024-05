Acosta y Aldeguer llegan a Le Mans con ganas de podio

Le Mans no es un circuito donde en el pasado hayan brillado en carrera los murcianos Pedro Acosta y Fermín Aldeguer. Pero tanto el mazarronero como el de La Ñora llegan este fin de semana al quinto Gran Premio de la temporada cargados de confianza. El de MotoGP porque en Jerez, pese a que solo fue décimo, completó un buen fin de semana después de un segundo puesto en la carrera al sprint del sábado; y el de Moto2, porque en España logró su primer triunfo de la temporada y se ha situado tercero en la clasificación general, al acecho del líder, Joe Roberts, y del segundo clasificado, Sergio García.

Pedro Acosta, con sus técnicos. | JOSÉ MANUEL VIDAL/EFE / dioni garcía/EFe

Aldeguer, con 54 puntos, está a 15 del primer puesto. Su objetivo esta temporada es ser campeón antes de dar el salto a la categoría reina con Ducati. Ha encadenado dos podios consecutivos, con un tercer puesto en Austin y un triunfo en Jerez. Ha demostrado que es el piloto más rápido de la parrilla y en un trazado donde en 2022 no llegó a puntuar y en 2023 fue octavo, quiere escalar posiciones en la general. Con la confianza por las nubes después de un inicio de año complicado, el piloto de Boscoscuro tiene este domingo, en una carrera que dará comienzo a las 12:15 horas, la ocasión de meter más presión a sus rivales y quitársela él.

Acosta, por su parte, tiene como mejor resultado en Le Mans un octavo puesto en 2021, el año de su título en Moto3. Tanto en 2022, cuando consiguió la ‘pole’ y llegó a liderar la carrera, como en 2023 no llegó a concluir. Sin embargo, el piloto de Gas Gas opina que es «un circuito que se adapta un poco a mis características de pilotaje, de ir un poco más cerrado en las curvas, con cambios de dirección rápidos». Pese a esos dos resultados negativos, el de Mazarrón recuerda que «es un circuito donde he ido siempre rápido desde que vine la primera vez en Moto3, siempre la he liado, pero siendo competitivo todo el fin de semana. Conseguí aquí mi primera ‘pole’ de Moto2, fue la primera carrera de Moto2 en la que estuve liderando...», recuerda Acosta.

La caída que sufrió en el Warmp Up de Jerez no ha tenido consecuencias físicas para el murciano: «No fue tan fuerte, porque no me clavé en la grava, no me hice daño de verdad, sólo que me levanté un poco aturdido, me dieron en la boca las piedras, me dolían los dedos como si me hubieran cortado las manos, pero no fue tan fuerte como pareció», insistió Acosta, quien también recordó que «me caí un año en América en la recta y me pegué una hostia de puta madre. ¡Ahí sí que me hice daño!».

Pedro Acosta tendrá mañana sábado, a las 15:00 horas, la primera gran cita del fin de semana con la carrera al sprint, mientras que el domingo, desde las 14:00 horas, vivirá otro Gran Premio donde aparece en las quinielas para estar en el podio.