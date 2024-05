El Real Murcia, a por otra ampliación de capital tras diluir a sus accionistas

El Real Murcia ya ha puesto en funcionamiento su Plan de Reestructuración. Su homologación y aprobación obtenida el pasado 2 de mayo por el Juzgado de lo Mercantil permite llevar a cabo una quita del 95% para dejar a cero prácticamente la deuda privada, anular varios contratos que se consideran perjudiciales y reducir el capital social a a cero. Es el primer Plan de este tipo en España que se acoge a realizar las tres opciones y el club grana ya ha dado comienzo su primera fase.

Primero aprobando, sin necesidad de pasar por la Junta de Accionistas, una ampliación de capital de la que se obtendrán más detalles durante esta semana, con la que la entidad alcanzará un capital social alrededor de los 7 millones de euros y contará con un neto patrimonial dentro de los parámetros para poder competir en el fútbol profesional -que exige un mínimo de cinco millones- una vez lo consiga sobre el terreno de juego. Y después con la intención de alcanzar un acuerdo con Hacienda, aportando unos tres millones de euros, para obtener el certificado y poder así realizar movimientos sin la amenaza de los embargos, como traspasos y permisos de jugadores.

No obstante, este Plan de Reestructuración puede verse impugnado por los acreedores durante el proceso. De hecho, ya se han realizado varios movimientos. Pero Felipe Moreno no quiere más batallas de este tipo, después de desvelar que «los últimos meses han sido muy duros» en la actualidad financiera del club. «Mi ánimo y el de esta Junta Directiva es el de no entrar en batallas de ningún tipo con nadie. Queremos llegar a acuerdos, pero el Real Murcia siempre va a estar por encima de los intereses personales de cualquiera», remarcó ayer Felipe Moreno, presidente del consejo de administración, en su intervención en la que ha estado acompañado por Juanjo Fernández, vicepresidente del Real Murcia, Germán Maldonado, secretario, Higinio Pérez, abogado concursal, y Rafael Marras, reestructurador.

«Durante este año ha pasado de todo, pero hemos pasado especialmente unos últimos meses por una situación muy complicada. La idea es conformar el capital lo antes posible. Sé que no vamos a tener suficiente para cancelar el principal con Hacienda, pero si le damos una cantidad importante, sobre los tres millones de euros, nos servirá para llegar a un acuerdo y obtener el certificado. Así podremos ser un club libre y acudir al mercado de jugadores, igual que todos los clubes que no tienen este tipo de problemas», se reafirmó Moreno, quien añadió que se encuentra a tan solo de 190.000 euros de alcanzar los 10 millones de euros prometidos.

«La nueva ampliación de capital va a empezar de este jueves o viernes. Hay un mes para suscribir el nuevo capital, y luego habrá una prórroga. La cantidad que no se haya suscrito la suscribiré yo. La idea es que el nuevo capital, en torno a los tres millones, destinarlo íntegramente a solucionar la máxima cantidad posible al asunto con Hacienda», señaló Moreno. Tras la aprobación del Plan de Reestructuración, el Real Murcia tiene 15 días para lanzar su ampliación de capital que este mismo miércoles ha sido aprobada por el Consejo de Administración. «La imagen del Real Murcia a día de hoy es bastante mejor que la de la Junta de diciembre de 2023 en la que se presentó el Plan de Reestructuración. Se ha reducido la deuda considerablemente y en cada una de las impugnaciones, si las hubiera, se dirá que no es viable, pero teniendo el apoyo financiero de Felipe Moreno se van a cumplir todos los déficitis», aseguró ayer Higinio Pérez.

El cambio de nombre del estadio, una posibilidad abierta

Además de aclarar las dudas sobre el Plan de Reestructuración y de anunciar la aprobación de la ampliación de capital, el Real Murcia dio a conocer ayer en su rueda de prensa ofrecida en su estadio que dos de los accionistas que en un principio impugnaron en la Junta del pasado diciembre, han acercado posturas con la intención de llegar a un acuerdo.

Son las situaciones de los accionistas Julián Luna y Enrique Roca, y en el caso del segundo también abarca el nombre del cambio del nombre del estadio, ya que es uno de los contratos que el Real Murcia tiene ahora el poder de disolver tras la aprobación del Plan de Reestructuración.

«El cambio de nombre del estadio es una posibilidad que está abierta. Me consta el acercamiento con el Enrique Roca y, desde luego, la prioridad es mantenerlo. Eso sí, mantenerlo con una realidad económica a la de hoy día, no a la anterior. La intención no es quitar el nombre corriendo, sin tener ninguna alternativa. Aunque algunas empresas se han interesado», comentó Felipe Moreno sobre este asunto.