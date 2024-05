Un recuperado Tenerife amenaza la fiesta del Cartagena

La parroquia albinegra está en una nube con su equipo. Después de una increíble racha de tres victorias consecutivas, el FC Cartagena está a punto de completar una gesta histórica logrando una permanencia que parecía imposible hace tan sólo cuatro meses. Además, puede lograrlo en su estadio con su gente, la que tanto ha sufrido durante una temporada complicada. No obstante, visita el Municipal Cartagonova un Tenerife en plena forma que puede arruinar la fiesta albinegra.

El Cartagena está en una situación privilegiada. Ni más ni menos que la que se ha ganado durante una segunda vuelta de récord. Necesitaba Julián Calero convertir al equipo con peor rendimiento de Segunda División en el mejor de la categoría para pensar en la permanencia y así lo ha hecho. Casi cuestión de magia: la misma plantilla con apenas unos retoques ha pasado de la nada al todo.

Ese todo se ha traducido en victorias y en una suma del 64,7 por ciento de los puntos en juego desde que comenzó el año. Es el mejor ritmo de puntuación de la liga y supera a transatlánticos que buscan el ascenso directo como el Eibar, con una suma del 62,7 de los puntos disputados, el Real Valladolid (62,7), el Leganés (54,9) o el Elche (54,9).

Con un ritmo inédito en la ciudad portuaria, los albinegros cuentan 48 unidades en su casillero y pueden firmar la permanencia matemática el próximo fin de semana. Con la suerte de poder hacerlo junto a su afición si se dan las circunstancias necesarias. Todo depende de lo que pase el día anterior en Ferrol.

Porque en Ferrol juega el último rival directo del cuadro albinegro: el Alcorcón. Dependiendo de lo que pase en A Malata, el Cartagena puede cerrar la permanencia o no. Debe esperar la parroquia albinegra que los alfareros no ganen su partido para estar en disposición de dar el golpe definitivo.

La euforia por conseguir la salvación y jugar una temporada más en el fútbol profesional puede despistar al conjunto de la ciudad trimilenaria de su verdadero objetivo sobre el césped. No podrá celebrar nada el Cartagena si no gana al Tenerife y esa misión no será nada sencilla. Los de Asier Garitano han recuperado las mejores sensaciones justo antes de medirse a la escuadra cartagenera y pueden poner en peligro una celebración que casi se da por hecha.

Entró el Tenerife en una mala dinámica a mediados del mes de marzo y la mantuvo durante cuatro jornadas. Perdió contra el Racing de Santander (4-2) y empató consecutivamente frente al Huesca en casa (0-0) y el Espanyol fuera (1-1). La derrota en La Romareda por 3 a 1 en la trigésimo tercera jornada confirmó el mal momento chicharrero, pero significó un punto de inflexión.

De los últimos cinco encuentros, los de Garitano sólo han perdido uno, han empatado otro y han ganado tres duelos. Dos de ellos, de forma consecutiva en las dos semanas anteriores a su viaje a Cartagena. Vencieron al Real Oviedo (0-1) en el Carlos Tartiere y también al Racing de Ferrol (2-0) en el Heliodoro Rodríguez López para cargarse de moral de cara al esprint final del curso. Son tres buenos resultados con tres porterías a cero, una situación amenaza al conjunto portuario cuando menos le conviene.

En el plano histórico, el choque del próximo domingo puede decantar una balanza que tiene igualdad máxima. De los nueve encuentros que han disputado ambos equipos en contra, dos victorias han ido para los cartageneros y otras dos para los insulares, mientras que cinco de los duelos han terminado en empate. Algo desbalanceados están los goles, puesto que los blanquiazules cuentan con dos tantos más (8) que los albinegros (6).

No le conviene al FC Cartagena desviar su atención con una posible fiesta de salvación, sino centrar el tiro en los tres puntos, que son los que le acercarán casi definitivamente al objetivo. Para ello cuentan los días en la ciudad portuaria con un ojo puesto en un Tenerife recuperado.

Un rival que se aferra al sueño imposible del play off de ascenso

Otra de las circunstancias que convierte al CD Tenerife en un rival peligroso para el FC Cartagena el próximo domingo es su sueño de disputar el play off de ascenso a Primera División. Su victoria en la última jornada mantiene vivas sus opciones matemáticas de alcanzar el sexto puesto, una posición que tiene ahora a seis puntos de distancia y está en manos del Racing. Los chicharreros lo apuestan todo a sumar los tres puntos en el Municipal Cartagonova, ya que, de no hacerlo, la distancia podría verse aumentada hasta los 9 puntos con 9 en juego. Con el golaveraje particular igualado con el Racing de Ferrol, el cuadro de Garitano perdería la posición por culpa del golaveraje total. Las últimas opciones de los tinerfeños pasan por la victoria en la ciudad portuaria ante un equipo y una afición que buscan dar el paso definitivo.