Jimbee y ElPozo, ante el peligro de enfrentarse en cuartos en el play off

La última jornada en la Primera División de fútbol sala se celebra este fin de semana con varias posiciones de equipos inmersos en la lucha por el play off en juego. El único de los ocho primeros que ya sabe que acabará el curso en la tercera plaza y que, por tanto, se enfrentará al cuarto, es el Jaén. El resto, entre ellos ElPozo y, sobre todo, el Jimbee Cartagena, deben definir su posición. Los cartageneros, que en estos momentos son sextos y reciben al Valdepeñas, pueden acabar desde cuartos a séptimos. Para los murcianos, que ya tienen garantizada como la segunda posición, está también en juego el primer puesto. El peligro de que los dos equipos de la Región, que ya se enfrentaron en la Copa del Rey y la Copa de España esta temporada, se midan en los cuartos de final es real. Las opciones para cada uno de los equipos en la última jornada, cuyos partidos se jugarán el sábado a las ocho de tarde, son las siguientes:

Jimbee Cartagena: todavía puede aspirar a la cuarta posición, pero para ello debe darse un resultado complicado, que el Movistar Inter caiga en su pista frente al Noia, que ya ha hecho los deberes al sellar su salvación. Estará muy pendiente de lo que ocurra en Tudela en el Ribera Navarra-Mallorca. Los mallorquines, que vienen de proclamarse campeones de Europa al derrotar en la final al Barça, tienen ganado el average particular a los cartageneros, por lo que deben empatar o perder para que los de Duda acaben quintos. Además, se podría dar un triple empate a 51 puntos entre Movistar Inter, Mallorca y Jimbee, pero en ese caso salen perjudicados los meloneros. La sexta plaza no está asegurada pese a que el Manzanares, que se enfrenta a ElPozo, tiene el average particular perdido. En ese caso hay que tener en cuenta que el Valdepeñas, que visita Cartagena, en caso de ganar, superará al Jimbee, puesto que en la ida ganó por 3-1. También se podría dar un triple empate entre Jimbee, Valdepeñas y Manzanares. En ese caso, los cartageneros bajarían a la séptima plaza y se verían condenados a jugar contra ElPozo.

ElPozo Murcia: los de Dani Martínez tienen asegurada la segunda posición y, por tanto, el factor cancha a favor en cuartos de final y semifinales. Pero aún pueden aspirar a la primera plaza. Como el Barça, por un gol, le tiene ganado el average puesto que ganó en Murcia por 2-4 y perdió en el Palau por 2-3, no le valdría a ElPozo con un empate de los azulgranas, que situaría a los dos equipos con 61 puntos. Deberían perder los catalanes en Córdoba, ante un equipo que ya no se juega nada, y ganar los murcianos a domicilio al Manzanares para acabar en la primera plaza.