El Ciudad de Murcia, ante dos vías para salvar su plaza en Tercera RFEF

A falta de una jornada para el final de la liga en Tercera Federación ya se conocen los tres equipos que ocupan la zona de descenso directo y sus posiciones: el Montecasillas quedará el último, Algar penúltimo y el Ciudad de Murcia antepenúltimo.

En principio los tres equipos estarán en la Preferente Autonómica la próxima temporada, pero el CAP Ciudad de Murcia tiene dos vías para evitar el descenso y continuar en la Tercera RFEF una campaña más.

El camino más sencillo para que el cuadro de accionariado popular pueda seguir en el fútbol nacional es que un segundo equipo del Grupo XIII ascienda en el play off que comienza la próxima semana. Pese a la percepción global de que esa vacante sería para un equipo de Preferente la norma aclara que no es así.

Es cierto que la circular diferencia dos casos respecto a vacantes y eso lleva a confusión. Si se hubiera dado la circunstancia que ningún equipo de Segunda RFEF hubiera descendido esa plaza extra que quedaría libre en Tercera hubiera sido para un cuarto equipo ascendido desde Preferente. No es el caso ya que han perdido la categoría Cartagena B y Racing Mar Menor, que arrastra directamente a Preferente al Racing Murcia, por lo tanto, esa plaza que se recupera en Tercera RFEF en el hipotético ascenso de los equipos que todavía aspiran a ello (Imperial, Cieza, Caravaca, Lorca Deportiva o Molinense) se la quedaría el mejor clasificado que descendería en Tercera. En este caso, el Ciudad.

Para la segunda vía habría que esperar al 30 de junio, ya que es la fecha límite, y ese día ver si algún equipo de la Tercera RFEF no se inscribe a tiempo. Es evidente que hay un caso que no está nada claro, el Racing Cartagena Mar Menor, que es sabido que tiene una deuda importante generada durante los últimos meses y que debe solucionar para terminar este curso al día y así, poder plantearse un nuevo curso en una categoría inferior tras su descenso. No es el único equipo en problemas, pero sí el que más complicada tiene su supervivencia.

Ahora al Ciudad de Murcia le toca esperar porque hasta el mes de julio no sabrá con certeza en qué categoría va a jugar la próxima temporada.