Este UCAM tiene más hambre

Ni el cansancio ni la resaca tras la conquista de la medalla de bronce de la Basketball Champions League, hace apenas tres días, pudieron ayer con el UCAM Murcia CB. Este UCAM tiene hambre de más éxitos, y lo volvió a demostrar con su victoria ante el Casademont Zaragoza (82-77) que le permite seguir peleando por estar entre los mejores de la Liga Endesa al término del calendario regular.

Así está la clasificación en la Liga Endesa

Con su vigésima victoria está a un paso de certificar su presencia matemática en el play off, que ya es virtual, pero tiene hambre de más. No se conforma este UCAMcon haber firmado la que ya es la mejor temporada de su historia recién comenzado enero, sino que quiere dejar el listón bien alto. Los de Sito Alonso están empeñados en participar en el play off con el factor cancha a su favor y están a punto de lograrlo. Restan tres jornadas para que finalice el calendario y el conjunto universitario las afrontará visitando el Martín Carpena y el Buesa Arena dispuesto a conservar la cuarta plaza. Además, recibirá al Breogán para poner el punto y final a un año en el que tan solo ha perdido como local dos partidos hasta ahora.

Yel último lo sacó ayer a base de un colosal esfuerzo defensivo, sin poder contar con Rodions Kurucs, una de sus piezas claves en este aspecto, y la capacidad de salir a flote en un ataque en el que se vio forzado a acudir al triple, con casi cuarenta lanzamientos realizados al término del choque. Aguantó el equipo universitario en la primera mitad, gracias a su acierto exterior, y consiguió romper el encuentro a mediados de un tercer cuarto en el que supo moverse cuando subió la intensidad.

El acierto desde el triple rescató al UCAM en un primer cuarto en el que contó con problemas para sostener a un Casademont Zaragoza que se marchó hasta los 24 puntos. Los cinco lanzamientos exteriores anotados por los universitarios, de los quince intentados, le permitieron aguantar el ritmo de su rival a pesar de no brillar del todo en ataque. Arrancó el cuadro aragonés marcando territorio y se consiguió despegar en el marcador gracias a varios despistes en defensa de los locales (8-14). Sin embargo, Hakanson, con dos sus triples, y Sleva lideraron la reacción del UCAM. Con las rotaciones continuó el mismo guion, con Arturs Kurucs y Caupain rescatando a los suyos desde el perímetro y un Casademont Zaragoza que logró imponerse (22-24).

Birgander y Caupain, con su segundo triple del encuentro, abrieron un segundo cuarto en el que el UCAM logró ponerse por delante en el marcador (27-26). Sito Alonso dio entrada a Howard Sant-Roos con la intención de encontrar la regularidad en tareas ofensivas, y Fisac tuvo que detener el partido con tiempo muerto tras una canasta de Radovic (29-26). Se mostró mucho más cómodo el equipo en esta fase del encuentro, con el ala-pívot muy incisivo en ataque y mermando al Zaragoza en cada acción en la pintura (31-26). Contó el equipo murciano con posesiones para ampliar todavía más su renta, pero perdonó y Bell-Haynes aprovechó ese momento con cinco puntos consecutivos (31-31). De hecho, Sito Alonso tuvo que solicitar tiempo muerto tras un parcial de 0-8 con otro triple del base (31-34). Rompió la mala racha Radebaugh con otro lanzamiento exterior convertido desde la esquina y Ennis completó la reacción desde el tiro libre junto a un contragolpe bien ejecutado (38-36). No obstante, supo jugar mejor estas últimas posesiones de la primera parte el Casademont , al frenar atrás al UCAM y se marchó con una ligera ventaja (38-40).

La segunda parte arrancó con una canasta de Sleva y un Marko Todorovic que cometió su cuarta falta en el partido, lo que supuso un cambio de guion para el UCAM en el juego interior con la vuela a pista de Birgander. Sant-Roos trató de imprimirle una marcha más al ataque universitario, anotando cinco puntos consecutivos, y Radebaugh confirmó el buen momento de los de Sito Alonso con otro triple tras una gran jugada colaborativa por el cuadro murciano (50-44). La intensidad subió sobre la pista, y el UCAM supo moverse también este terreno tras una técnica señalada sobre su banquillo. Apareció de nuevo Hakanson desde el perímetro para hacer el 55-47 y el Palacio protestó airadamente una acción del Casademont que parecía fuera de tiempo. Pero para entonces el UCAM ya había tomado el impulso necesario para tratar de romper el partido y Ennis logró poner los ocho puntos de ventaja (61-53).

El Zaragoza se acercó en el inicio del último cuarto con un parcial de salida de 0-6, lo que provocó el tiempo muerto de Sito Alonso a los dos minutos de este periodo (61-59). De hecho, logró empatar el Zaragoza hasta en dos ocasiones tras regresar a pista y fue Ennis que el que se convirtió en la principal vía de anotación del UCAM en este tramo (64-63). Apareció de nuevo Radovic para continuar engordando su gran actuación, primero con una canasta y después con un tapón, para intentar frenar a un cuadro aragonés que era capaz de mantenerse a rebufo (66-65). Supo sufrir el UCAM a cinco minutos para el final, donde los fallos en ataque por parte de ambos equipos marcaron el desenlace. Arturs Kurucs logró darle algo de oxígeno a los suyos, con un triple, pero al que pronto respondió Mitchell Watt para dejarlo todo como estaba (69-68).

Ennis hizo estallar de nuevo al Palacio con un nuevo triple y Hakanson completó la alegría tras convertir una gran defensa en dos puntos que eran como un soplo de aire fresco (74-68). Un robo de Radebaugh, nada más regresar a pista tras el tiempo muerto de Fisac, desató la fiesta en el Palacio al contar con ocho puntos de ventaja a un minuto y medio del final (76-68). Supo gestionar, aunque no sin sufrimiento, los últimos sesenta segundos el equipo universitario, y el triunfo se quedó en casa (82-77).

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, calificó como «fantástica» la manera en la que el conjunto grana venció por 82-77 al Casademont Zaragoza para llegar a las 20 victorias en esta Liga Endesa y destacó que su equipo esta temporada «aprendió a sufrir».

«Ha sido fantástica esta manera de ganar, aprendimos a sufrir»

«Ya esperábamos un partido súper difícil ante un rival que, de haber tenido una plantilla estructura desde el principio, hubiera sido un serio candidato a disputar los play off por el título y, aunque nos hemos acostumbrado a ganar, no es fácil hacerlo y requiere de un esfuerzo muy grande. Cuando eso no se da al 100% sufrimos porque necesitamos esa intensidad. En todo caso, esta temporada aprendimos a sufrir y logramos vencer tras el esfuerzo grandioso hecho especialmente en el tercer cuarto y en los cuatro últimos minutos del encuentro. Fue fantástica esa manera de lograr una de las victorias más importantes de las que obtuvimos en esta Liga», manifestó el preparador madrileño. Sito, quien destacó el papel de un secundario como Moussa Diagne pese a jugar sólo durante 11 minutos porque «impregnó al resto del nivel defensivo», se refirió al pobre partido realizado por uno de sus jugadores más resolutivos, un Marko Todorovic que sólo participó durante ocho minutos, en los que anotó, porque se cargó con cuatro faltas.